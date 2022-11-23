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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

قرار قضائي بشأن هبة قطب في إهانة الرجل المصري وهدم الأسرة

صدى البلد

أجلت محكمة جنح الدقي، تأجيل الدعوى المقامة ضد الدكتورة هبة قطب، والتي تتهمها بإهانة الرجل المصري، ونشر أخبار كاذبة والتحريض على هدم الأسرة لجلسة 30 نوفمبر. 

وتقدم المحامي اشرف ناجي ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ضد الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية والزوجية، يتهمها فيه بالإساءة إلى الرجل المصري، والتنمر عليه والتحريض على هدم الأسرة، والتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة تخص المجتمع المصري.

وجاء في البلاغ المقدم ضد الدكتور هبة  قطب، أن تصريحاتها خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب، ما هي إلا إهانة بالغة للرجل المصري، واستخدمت عبارات وأوصاف لا تليق بقيم وتقاليد مجتمعنا، فتعدت على قيم أسرية ومجتمعية بكل الأشكال، وتنمرت على الرجل المصري، وحرضت على هدم الأسرة المصرية، كما أن هذه التصريحات وقعت تحت نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وتشويه صورة المجتمع بأنه مجتمع مُنحرف.

 

وأكد مقدم البلاغ، أن هبة قطب قررت طبقا لما جاء بتصريحاتها بالبرنامج، أن الزوج المصري لديه قناعة، أنه إذا كان حنونًا على زوجته، فإنها ستتغير عليه، وأشارت إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

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