مصطفى خاطر عن فوز المغرب: رجالة شرفتونا وإن شاء الله نتأهل

هنأ الفنان مطفى خاطر ، منتخب المغرب على فوز امام منتخب بلجيكا ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وكتب مصطفى خاطر عبر حسابه بموقع انستجرام “ مبروك الفوز لاسود الاطلس ،فرحت لكم بزاااف رجاله والله شرفتونا وان شاء الله نتاهل للدور اللي جاي ”.

و نجح منتخب المغرب في الفوز على نظيره بلجيكا، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وسجل الهدف الأول، اللاعب عبدالحميد الصابيري من ركلة حرة في الدقيقة 73.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق زكريا بو خلال في الدقيقة 90+2.

وكان حكيم زياش تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 45+1 من فاول، لكن حكم الفار يتدخل ويتم إلغاء الهدف.