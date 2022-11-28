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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

12 انتصارا عربيا بكأس العالم.. السعودية تتصدر بأربعة فوز والمغرب يتألق

منتخب السعودية
منتخب السعودية

اشتعلت منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 منذ انطلاق العرس العالمي يوم الأحد الماضي بمشاركة 32 من منتخبات العالم. 

وتأهل منتخب فرنسا بقيادة ديشامب إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم بقطر 2022، بعدما حقق الفوز فى مباراتي استراليا بأربعة أهداف مقابل هدف وأمام صربيا بهدفين. 

ورغم أن منتخب فرنسا تأهل رسميا إلى دور الستة عشر إلا أن شباكه استقبلت هدفين أمام الدنمارك واستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.  

فيما جاء منتخب قطر أول المودعين للنسخة الحالية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام الاكوادور والسنغال.

بينما نجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي في حصد 4 نقاط ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بعد التعادل السلبي مع كرواتيا والفوز امام بلجيكا بهدفين دون رد .  

منتخب المغرب حقق الانتصار العربي رقم 12 في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاق العرس العالمي عام 1930. 

منتخب السعودية أكثر المنتخبات العربية فوزا بـ 4 انتصارات منذ مشاركته فى بطولة كأس العالم منذ اقامة منافساته عام 1930.

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ويواجه منتخب بولندا يوم الاربعاء القادم نظيره منتخب الارجنتين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم فى قطر 2022.

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