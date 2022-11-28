12 انتصارا عربيا بكأس العالم.. السعودية تتصدر بأربعة فوز والمغرب يتألق

اشتعلت منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 منذ انطلاق العرس العالمي يوم الأحد الماضي بمشاركة 32 من منتخبات العالم.

وتأهل منتخب فرنسا بقيادة ديشامب إلى دور الستة عشر ببطولة كأس العالم بقطر 2022، بعدما حقق الفوز فى مباراتي استراليا بأربعة أهداف مقابل هدف وأمام صربيا بهدفين.

ورغم أن منتخب فرنسا تأهل رسميا إلى دور الستة عشر إلا أن شباكه استقبلت هدفين أمام الدنمارك واستراليا، ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

فيما جاء منتخب قطر أول المودعين للنسخة الحالية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم، بعد الخسارة أمام الاكوادور والسنغال.

بينما نجح منتخب المغرب بقيادة وليد الركراكي في حصد 4 نقاط ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس العالم بعد التعادل السلبي مع كرواتيا والفوز امام بلجيكا بهدفين دون رد .

منتخب المغرب حقق الانتصار العربي رقم 12 في تاريخ بطولة كأس العالم منذ انطلاق العرس العالمي عام 1930.

منتخب السعودية أكثر المنتخبات العربية فوزا بـ 4 انتصارات منذ مشاركته فى بطولة كأس العالم منذ اقامة منافساته عام 1930.

صدى البلد يستعرض مشوار 5 منتخبات لم تستقبل شباكها أية أهداف حتي الآن فى بطولة كأس العالم بقطر 2022.

منتخب المغرب

المغرب 0-0 كرواتيا

المغرب 2 – 0 بلجيكا

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب كندا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم فى قطر 2022 يوم الخميس القادم فى تمام الساعة السادسة مساء.

منتخب البرازيل

البرازيل 2-0 صربيا

ويلتقى منتخب البرازيل اليوم الاثنين نظيره منتخب سويسرا فى إطار الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

منتخب سويسرا

سويسرا 1-0 الكاميرون

ويواجه منتخب سويسرا اليوم نظيره منتخب البرازيل فى اطار الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

منتخب أوروجواي

منتخب أوروجواي 0-0 كوريا الجنوبية

ويخوض منتخب أوروجواي مباراة أمام نظيره منتخب البرتغال فى تمام الساعة التاسعة مساء فى اطار الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022.

منتخب بولندا

بولندا 0-0 المكسيك

بولندا 2-0 السعودية

ويواجه منتخب بولندا يوم الاربعاء القادم نظيره منتخب الارجنتين في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم فى قطر 2022.