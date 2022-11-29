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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين تسجل انخفاضا في حالات الإصابة اليومية بـ كورونا

كورونا في الصين
كورونا في الصين

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة سجلت انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في 28 نوفمبر، حيث سجلت 38645 حالة، منها 3624 كانت أعراضًا و 35021 بدون أعراض.

وسجلت الصين، الإثنين، رقما قياسيا قياسيا يوميا عند 40347 حالة - 3822 أعراض و 36525 إصابة بدون أعراض ، والتي تحتسبها الصين بشكل منفصل، وفقا لـ رويترز

وباستثناء الإصابات المستوردة، أبلغت الصين اليوم الثلاثاء، عن 38421 حالة محلية جديدة ، منها 3561 حالة أعراض و 34860 ​​بدون أعراض ، بانخفاض عن 40.052 في اليوم السابق.

ولم تقع وفيات ليومين متتاليين ، ليرتفع عدد القتلى إلى 5233.

اعتبارًا من 28 نوفمبر، أكدت سلطات الصين ما مجموعه 315248 حالة اصابة بـ كوفيد 19 مع الأعراض.

اجتاحت البلاد احتجاجات نهاية الأسبوع في شنغهاي وبكين ، بعد أن تظاهرت حشود هناك وفي مدن صينية أخرى ضد إجراءات  كوفيد 19 الصارمة.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت يوم الاثنين 957 حالة أعراض و 3429 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 840 حالة أعراض و 3048 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

أفادت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي في شنغهاي أبلغ عن 20 حالة أعراض و 158 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 16 حالة أعراض و 128 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

وانخفضت حالات الإصابة في المدن الكبرى في قوانغتشو وتشونغينغ بشكل طفيف ، لكن تم تسجيل آلاف الإصابات حتى يوم الاثنين.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو في الجنوب التي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص ، أبلغت عن 286 حالة جديدة من الأعراض المنقولة محليًا و 6993 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 199 حالة عرضية و 7166 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

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