الصين تسجل انخفاضا في حالات الإصابة اليومية بـ كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، أن الدولة سجلت انخفاضًا في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد -19 في 28 نوفمبر، حيث سجلت 38645 حالة، منها 3624 كانت أعراضًا و 35021 بدون أعراض.

وسجلت الصين، الإثنين، رقما قياسيا قياسيا يوميا عند 40347 حالة - 3822 أعراض و 36525 إصابة بدون أعراض ، والتي تحتسبها الصين بشكل منفصل، وفقا لـ رويترز

وباستثناء الإصابات المستوردة، أبلغت الصين اليوم الثلاثاء، عن 38421 حالة محلية جديدة ، منها 3561 حالة أعراض و 34860 ​​بدون أعراض ، بانخفاض عن 40.052 في اليوم السابق.

ولم تقع وفيات ليومين متتاليين ، ليرتفع عدد القتلى إلى 5233.

اعتبارًا من 28 نوفمبر، أكدت سلطات الصين ما مجموعه 315248 حالة اصابة بـ كوفيد 19 مع الأعراض.

اجتاحت البلاد احتجاجات نهاية الأسبوع في شنغهاي وبكين ، بعد أن تظاهرت حشود هناك وفي مدن صينية أخرى ضد إجراءات كوفيد 19 الصارمة.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت يوم الاثنين 957 حالة أعراض و 3429 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 840 حالة أعراض و 3048 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

أفادت هيئة الصحة المحلية أن المركز المالي في شنغهاي أبلغ عن 20 حالة أعراض و 158 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 16 حالة أعراض و 128 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.

وانخفضت حالات الإصابة في المدن الكبرى في قوانغتشو وتشونغينغ بشكل طفيف ، لكن تم تسجيل آلاف الإصابات حتى يوم الاثنين.

وقالت السلطات المحلية إن مدينة قوانغتشو في الجنوب التي يبلغ عدد سكانها حوالي 19 مليون شخص ، أبلغت عن 286 حالة جديدة من الأعراض المنقولة محليًا و 6993 حالة بدون أعراض ، مقارنة بـ 199 حالة عرضية و 7166 حالة بدون أعراض في اليوم السابق.