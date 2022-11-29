ارتفاع الأسهم الآسيوية تأثرا بدعم الصين لقطاع العقارات

ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء حيث عززت أحدث خطوة من جانب بكين لدعم المطورين قطاع العقارات ، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما الضرر الجديد الذي قد تلحقه الاضطرابات العامة بشأن سياسة الصين الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا بالاقتصاد.

ارتفعت أسهم شركات العقارات الصينية بعد أن رفعت هيئة تنظيم الأوراق المالية في البلاد حظرا على إعادة تمويل الأسهم لشركات العقارات المدرجة.

وقد ساعد ذلك الأسهم القيادية الصينية (.CSI300) على الارتداد بنسبة 1.1٪ ، بينما أضاف أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) 0.7٪.



تأخر مؤشر نيكي الياباني (.N225) مع انخفاض بنسبة 0.4٪ ، في حين صعد مؤشر كوريا الجنوبية بنسبة 0.3٪.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 و Nasdaq بنسبة 0.1٪. خسرت العقود الآجلة EUROSTOXX 50 0.2٪ وعقود FTSE الآجلة 0.1٪.

كانت الأسواق لا تزال متوترة من أن شبكة القيود الآخذة في الاتساع في الصين ستؤدي إلى مزيد من الاضطرابات العامة وتقويض النمو بشكل أكبر. اقرأ أكثر

قال المحللون في نومورا إن مؤشر عمليات الإغلاق الخاص بهم أظهر الآن أن ما يعادل 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي الصيني قد تأثر ، مقارنةً بذروة سابقة بلغت 21٪ في أبريل الماضي.

وأشار نومورا إلى أنه 'على الرغم من أنه يمكن تجنب الإغلاق الكامل على غرار شنغهاي ، إلا أن الإغلاق الجزئي في عدد متزايد من المدن قد يكون أكثر تكلفة من الإغلاق الكامل في مدينتين فقط'.

مما يؤكد التأثير بعيد المدى لسياسات بكين ، انخفضت أسهم شركة Apple Inc (AAPL.O) بنسبة 2.6 ٪ بسبب التقارير التي تفيد بأن قيود COVID-19 قد تتسبب في نقص كبير في إنتاج وحدات iPhone pro.

قال دانيال آيفز ، المحلل في ويدبوش: 'كانت سياسة عدم انتشار فيروس كورونا في الصين بمثابة ضربة قوية لسلسلة التوريد الخاصة بشركة آبل'.

وأضاف 'نقدر أن لدى Apple الآن نقصًا كبيرًا في iPhone يمكن أن يقلع ما لا يقل عن 5 ٪ على الأقل من الوحدات في الربع وربما يصل إلى 10 ٪ اعتمادًا على الأسابيع القليلة المقبلة في الصين حول إنتاج Foxconn والاحتجاجات.'

كما ساءت المعنويات عندما أصبح رئيس بنك ريتشموند الاحتياطي الفيدرالي توماس باركين آخر مسؤول يخمد التكهنات بأن البنك المركزي سيعكس مساره بشأن أسعار الفائدة بسرعة نسبيًا العام المقبل.

وأدى ذلك إلى تصاعد التوترات قبل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء والذي يتشكل ليكون حدثًا رئيسيًا للرسائل حيث تتوق الأسواق إلى محور في السياسة.

ويعتقد المحللون أنهم قد يصابون بخيبة أمل.

وقال جان نيفروزي، المحلل في NatWest Markets: 'نتصور أنه يؤكد بشكل أساسي على وتيرة أبطأ للزيادات في اجتماع ديسمبر ، والذي تم تحديد سعره بالكامل تقريبًا'. 'لكننا نعتقد أيضًا أنه سيكرر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم البقاء في منطقة مقيدة حتى العام المقبل.'

وأضاف: 'كان التراجع في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر خبراً مرحبًا به ، لكنه لم يكن نصراً كاملاً حتى الآن ، بينما لا تزال بيانات النمو وسوق العمل قوية.' '

إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس وحده في موقف الصقور، حيث تحذر رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التضخم في منطقة اليورو لم يبلغ ذروته ويمكن أن يرتفع أكثر.

ومن المقرر صدور أرقام التضخم في ألمانيا وإسبانيا في وقت لاحق يوم الثلاثاء ، قبل صدور تقرير منطقة اليورو الرئيسي يوم الأربعاء.

ساعدت تعليقات لاجارد في البداية على ارتفاع اليورو إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1.0497 دولارًا بين عشية وضحاها ، فقط من أجل انتعاش الدولار الأمريكي ليعيده إلى 1.0350 دولارًا.

كما ارتد الدولار إلى 138.87 ين ، بعد أن لامس لفترة وجيزة أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 137.50 خلال الليل. ارتفع مؤشر الدولار إلى 106.57 ، بعد أن كان منخفضًا عند 105.31 بين عشية وضحاها.

تراجع الدولار مرة أخرى في الخارج اليوان عند 7.2161 ، بعد قفز 0.7 ٪ يوم الاثنين.

عملة البيتكوين

انخفضت عملة البيتكوين بعد أن تقدم مقرض العملة المشفرة الرئيسي BlockFi بطلب الحماية من الفصل 11 من الإفلاس إلى جانب ثماني شركات تابعة.

في أسواق السلع ، شهدت التقلبات في الدولار تراجعًا للذهب إلى 1744 دولارًا للأوقية بعد أن ارتفع لفترة وجيزة إلى 1763 دولارًا.

سجلت أسعار النفط الأمريكية أدنى مستوياتها هذا العام خلال الليل وسط مخاوف بشأن الطلب الصيني وسط حديث عن تخفيضات إنتاج محتملة في أوبك +.

تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 34 سنتًا في التعاملات المبكرة إلى 76.90 دولارًا للبرميل ، على الرغم من أن ذلك كان منخفضًا عند 73.60 دولارًا ، في حين خسر برنت 28 سنتًا إلى 82.91 دولارًا.