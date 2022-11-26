عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتى الأغلى .. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم

الدينار الكويتى أعلى
الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا

ينشر موقع "صدي البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022  وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي
 

يقترب من  ال 80 جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك  الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 76.95جنيه للشراء و 79.84جنيه للبيع 
 

سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل  تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي 6.50جنيه للشراء و6.52جنيه للبيع

txt

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

txt

ارتفاع طفيف فى أسعار العملات العربية لدى البنك الأهلى ختام الاثنين

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.66جنيه للشراء و6.67جنيه للبيع .


سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم  السبت فى البنك الأهلي نحو 63.25جنيه للشراء و 65 جنيه للبيع   .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى تعاملات السبت فى البنك الأهلي 34.04جنيه للشراء و34.57 جنيه للبيع  .


سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 62.13جنيه للشراء و63.71 جنيه للبيع .


سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.27جنيه للشراء و 6.69جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

ويعد الريال السعودي الاكثر طلبا لدى المواطنين المصريين خاصة فى  مواسم العمرة وموسم الحج.

تحرير سعر الصرف 

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري.

العملات العربية الدينار الكويتي الريال العمانى الريال السعودى اليوم السبت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لهذا السبب خضعت منة شلبي إلى تفتيش دقيق في مطار القاهرة

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

قيمتها 400 ألف جنيه.. كيف تكون ثروة من الـ 50 قرشا|التفاصيل الكاملة

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

ترشيحاتنا

الدينار الكويتى الأغلى .. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم

بين الحب والمصلحة.. زيجات محمد عبد المطلب مكاسب وخسائر| تفاصيل ووقائع

رخيص ومتاح .. قوي الذاكرة والأعصاب بتناول كوب من هذا المشروب يوميا

الكبدة المشوية أفضل من المسلوقة.. تعرفي على الطريقة

دعاء للميت بعد الفجر.. بـ14 كلمة تحاوطه الملائكة في قبره مستبشرين به

فى ذكري وفاة صباح.. الشحرورة تزوجت 9 مرات وشقيقها قتل والدتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليس إنسانا.. شاهد اكتشاف عظام يد مخيفة لمخلوق غامض بالبرازيل

عمرها 1800سنة.. تاريخ مذهل لموناليزا قبطية نالت إعجاب إيفانكا ترامب بمصر القديمة|خاص

فى عيد ميلاد علا غانم .. تزوجت 3 مرات .. حصلت على لقب جده.. تركت التمثيل من أجل فندق وكوافير للكلاب بأمريكا

للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

فيديو

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ