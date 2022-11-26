الدينار الكويتى الأغلى .. أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي اليوم

ينشر موقع "صدي البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية فى البنك الأهلي



يقترب من ال 80 جنيه..الدينار الكويتي أغلى العملات العربية سعرا

وسجلت العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي:بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت أعلى العملات العربية سعرا 76.95جنيه للشراء و 79.84جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي 6.50جنيه للشراء و6.52جنيه للبيع

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.66جنيه للشراء و6.67جنيه للبيع .



سعر الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم السبت فى البنك الأهلي نحو 63.25جنيه للشراء و 65 جنيه للبيع .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى تعاملات السبت فى البنك الأهلي 34.04جنيه للشراء و34.57 جنيه للبيع .



سعر الريال العماني

وسجل سعر صرف الريال العماني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 62.13جنيه للشراء و63.71 جنيه للبيع .



سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات السبت فى البنك الأهلي 6.27جنيه للشراء و 6.69جنيه للبيع .



العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

ويعد الريال السعودي الاكثر طلبا لدى المواطنين المصريين خاصة فى مواسم العمرة وموسم الحج.

تحرير سعر الصرف

وفى نوفمبر 2016 أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف ويعد هذا القرار أهم خطوة في خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته مصر منذ عام 2014 والذي كان نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري.