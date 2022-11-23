سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

استقر سعر الريال السعودي في البنوك مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23-11-2022، في جميع البنوك العالمة في مصر والبالغ عددها 38 بنكا.

ينشر موقع "صدى البلد" سعر صرف الريال السعودى اليوم الاربعاء 23 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصرى وفقًا لآخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

وقدم بنك أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لصرف الريال السعودي مستهل تعاملات اليوم الأربعاء مسجّلا 6.53جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى نحو 6.51 جنيه للشراء و 6.54 جنيه للبيع.

وفى بنوك (المشرق ،الاستثمار العربي) سجّل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصرى 6.52جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الريال السعودى فى بنك الأهلي المتحد نحو 6.52جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع، وفي بنك بلوم وصل سعر الريال السعودي إلى 6.51جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

وفي بنك فيصل الإسلامي سجل الريال السعودي 6.50 جنيه للشراء و 6.53 جنيه للبيع، وفى بنك المصري للتنمية الصادرات سجل 6.48جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي فى بنوك( بلوم ،HSBC،المصرف العربي الدولي) إلى 6.51جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين في مصر “البنك الأهلي المصري، بنك مصر”، سجل سعر صرف الريال السعودى 6.50 جنيه للشراء و 6.52جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى منحو 6.49 جنيه للشراء و 6.52 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك الإسكندرية نحو 6.49جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك قناة السويس نحو6.48جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع، وفى الإمارات دبي الوطني سجل 6.48جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع، ووصل سعر صرف الريال السعودى فى بنك كريدى اجريكول 6.47جنيه للشراء و 6.55جنيه للبيع.

وفي بنكي (قطر الوطني، التنمية الصناعية) سجّل سعر صرف الريال السعودى 6.45جنيه للشراء و 6.53جنيه للبيع، وفى بنك أبوظبي التجاري وصل سعر الريال السعودي إلى 6.36 جنيه للشراء 6.54جنيه للبيع، فى بنك الكويت الوطني سجل 6.34جنيه للشراء و 6.54جنيه للبيع.