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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

استقر سعر صرف الدولار في البنوك مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 23-11-2022، بعد أن ارتفع أمس بنحو  قرش واحد، مقابل الجنيه المصري. 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الدولار اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك المصرية والبالغ عددهم 38 بنكًا.

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صعود صاروخي.. ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم.. والجرام يقفز 29 جنيها

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

سعر الدولار اليوم 

وسجّل أعلى سعر لشراء الدولار 24.54 جنيه في بنك الاستثمار العربي يليه  مصرف أبو ظبي بقيمة  24.53 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

 وسجّل سعر الدولار في  بنك الكويت الوطني 24.51 جنيه للشراء و24.57 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق وصل سعر صرف الدولار إلى  24.51 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر الدولار  البنك الأهلي المتحد 24.51 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي ووصل سعر صرف الدولار  24.49 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

وفي بنك مصر إيران للتنمية – ميد بنك سجل سعر الدولار 24.51 جنيه للشراء و24.65 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 24.49 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول سعر الدولار 24.46 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في  "البنك الأهلي المصري، بنك مصر"  أكبر بنكين حكوميين  24.46 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

 وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 24.46 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي إلى 24.51 جنيه للشراء و24.54 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك 

وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر الدولار إلى 24.54 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار في بنك الامارات دبي الوطني 24.46 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 24.46 جنيه للشراء و24.56 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي سجّل سعر الدولار 24.53 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع.

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