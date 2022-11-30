محام يطالب الفنانة ليلى غفران بالتعويض بمليون جنيه في تهمة السب والقذف|تفاصيل

حصل موقع صدى البلد على نص الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد الفنانة ليلى غفران في واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق.

وحملت الدعوى رقم 2835 جنح اقتصادية لسنة 2022 باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالى قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية .

وكانت المحكمة الاقتصادية قد جلسة اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر لنظر أولى جلسات محاكمة الفنانة ليلى غفران فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق.

خاتم الماس



وكشفت صحيفة الدعوى، أنه عندما تم القبض على “غفران” وبحوزتها خاتم الألماس، طلبت النيابة منها الفاتورة الخاصة بشراء الخاتم، إلا أنها لم تستطع العثور على الفاتورة، ما يؤكد أن الخاتم جاء عن طريق هدية من أحد أصدقائها.