ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة وأدوية مغشوشة بحوزته صيدلي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالاشتراك مع مباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية، من ضبط 350 ألف عبوة وأقراص مخدرة وأدوية مغشوشة، بحوزة صيدلي بمدينة كفر الزيات، يقوم بتصنيع أدوية بشرية تهدد حياة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتصنيع وتعبئة أدوية مخدره جدول غير مصرح بتداولها.



كان المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد قاد حملة تفتيشية ضمت تموين كفرالزيات ومفتشى الرقابة التموينية، بالاشتراك مع مباحث التموين وفرع هيئة الدواء المصرية، وتم ضبط دكتور صيدلي بمركز كفر الزيات يقوم بتصنيع أدوية بشرية تهدد حياة المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وتصنيع وتعبئة أدوية مخدره جدول غير مصرح بتداولها وفوراغ للتعبئة بكميات مخالفة وقدرها 350 ألف عبوة وأقراص مواد مخدرة وأدوية مغشوشة، وتم ضبط المعدات وآلات التصنيع ومواد خام.



وحرر محضر جنحه بالمخالفة، والتحفظ على المضبوطات والعرض على النيابة العامة لتجرى شؤونها.

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