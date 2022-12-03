جورج قرداحي: فقدت الأمل في مصر وقت الثورة حتى جاء السيسي بالإنجازات

أكد الاعلامي جورج قرداحي، أنه يعيش في مصر منذ 20 عاما ويسجل فيها كل برامجه وعاصر مصر قبل الثورة وخلال الثورة وبعدها والان ما يحدث في مصر انجازات، قائلا: "كنت حزين من وضع مصر وبقول محدش يقدر ينقذ مصر وكنت قاطع الأمل".

وأضاف جورج قرداحي، في لقاء ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "كنت قاطع الأمل وإذا جاء هذا الرجل، في إشارة منه للرئيس السيسي، ولا اعرفه ولا في أي علاقة مع كل اللي حوله ولا اتكلم مع حد ولا عايز شيء ولكن مبدأي نصرة الحق شرف ونصرة الباطل سرف".

واستكمل جورج قرداحي : "بشوف الانجازات ومصر بتتغير ولما كنت أمر اشوف العشوائيات ودلوقتي في بناء لمساكن محترمة والانسان يحس بكرامته فيها، واللي بيهجموا مصر بره مصر دول خونة وأي حد وكل واحد يعيش خارج بلد ويحرض على بلده ده نعطيه لقب الخيانة".