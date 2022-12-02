القرآن منارة للحياة.. جورج قرداحي يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام .. فيديو

كشف الإعلامي جورج قرداحي، حقيقة تغيير ديانته واعتناقه الإسلام، قائلا: "كانت شائعة منذ أن قدمت برنامج من سيربح المليون.

وأضاف جورج قرداحي، في حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس،: "عندما كنت أقدم البرنامج كنت أتلو القرآن الكريم بشكل جيد وسليم، ومن خلال حفظي لآيات كثيرة من القرآن التي أعتبرها منارة للحياة سواء للمسلم أو للمسيحي أو لأي إنسان آخر".

وأشار: "هذه الآيات قيم إلهية وقيم إنسانية مختصرة بغلة الإعجاز"، متابعا: "إشاعة اعتناقي الإسلام تكررت كثيرا ونفيتها".