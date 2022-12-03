الدولار يفاجئ العالم ويقفز بشكل غير مسبوق.. وتراجع العقود الآجلة للذهب

خالفت عملة الدولار الأمريكية التوقعات بعد صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي جاء على غير المتوقع.

وارتفع مؤشر الدولار 0.64 بالمئة مقابل سلة العملات الرئيسية عند 105.31، وقفز الدولار 0.24 بالمئة إلى 135.64 مقابل الين الياباني. فيما انخفض اليورو 0.67 بالمئة خلال يوم الجمعة إلى 1.0456 دولار.

أما أسعار الذهب فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب في تعاملات مساء الجمعة، وذلك على الرغم من أنها حافظت على مكاسب تزيد عن 3% خلال الأسبوع.

وتراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد أن أعاد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي جاء على غير المتوقع، الحياة إلى الدولار.

وقبل يوم واحد فقط، سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

زيادة الوظائف تضغط على الفيدرالي

وأظهر تقرير لوزارة العمل الأمريكية، الجمعة، أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة أضافوا وظائف أكثر من المتوقع، وارتفعت الأجور إلى أعلى مستوى لها خلال عام تقريبًا، في إشارة إلى استمرار ضغوط التضخم التي تعزز فرص زيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية بواقع 263 ألف وظيفة في نوفمبر، بعد زيادة قدرها 284 ألفًا في أكتوبر وفقًا للبيانات المعدلة بالزيادة. واستقر معدل البطالة عند 3.7% مع تراجع مشاركة القوى العاملة في سوق العمل. كما ارتفع متوسط الأجور بالساعة ضعفي المتوقع، بعد تعديل البيانات الشهر السابق بالزيادة.

إيفانز يؤيد رفع الفائدة أكثر

قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، إن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى، حتى مع إبطاء البنك المركزي وتيرة الزيادات، مضيفًا أن صانعي السياسة النقدية من المرجح أن يتحولوا إلى 50 نقطة أساس بعد رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في أربعة اجتماعات متتالية.

وتعتبر تصريحات إيفانز هذه، هي الأحدث من قبل أحد مسؤولي البنك المركزي، بما في ذلك تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الأسبوع، التي تقترح رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية عندما يجتمعون يومي 13و14 ديسمبر.