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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أستاذ اقتصاد: ارتفاع معدل التضخم في أمريكا لـ 9% بمثابة زلزال |فيديو

التضخم
التضخم

قالت الدكتورة نجوى سمك، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن النظام العالمي يُعاد تشكيله خلال المرحلة الراهنة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية، مشيرًا إلى أن  أزمة كورونا أدت لإعادة التفكير في سلاسل الإمداد العالمية، وبعد الحرب الروسية الأوكرانية بدأ العالم يُعيد تشكيل رؤيته تجاه النظام العالمي. 


 وتابعت "سمك"، خلال استضافتها مع الإعلاميين نشأت الديهي، وعمرو عبد الحميد ، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"،  أن الحرب الروسية الأوكرانية بدأت في فبراير الماضي بعد حدوث انفراجة في الاقتصاد العالمي بعد السيطرة على كورونا، ولكن الحرب أدت لزيادة معدل التضخم بشكل مرتفع.


وأضافت أن معدلات التضخم في أمريكا وصلت لـ9% ، وهذا يعد بمثابة زلزال اقتصادي، انعكس أيضًا على اقتصاد الدولة النامية المرتبطة بصورة كبيرة بالدول الغربية، ومن بين هذه الدول بالتأكيد مصر. 


ولفتت إلى أن الدول الأوروبية والكبرى بدأت برفع أسعار الفائدة للسيطرة على معدل التضخم، وهذا أدى لخروج الكثير من الاستثمارات من الدولة النامية متجهة إلى أمريكا ، في محاولة للاستفادة من سعر الفائدة.
 

أستاذ الاقتصاد الاقتصاد عمرو عبد الحميد نشأت الديهي الحرب الروسية الأوكرانية التضخم معدل التضخم

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