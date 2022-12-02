في ختام الأسبوع .. الذهب يواصل الصعود بالأسواق العالمية ..و الدولار يتراجع بفعل توقعات قرار خفض الفائدة

هاني ميلاد: تقييم الأعمال المتقدمة لمسابقة تصميم المجوهرات وإعلان الفائزين الأسبوع المقبل

صعود جنوني.. الذهب يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 1563 جنيهًا

استمرت أسعار الذهب في ارتفاعها بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، والتي لتسجيل أفضل أداء أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع مع ضعف الدولار بفعل توقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الشهر الجاري.



وقال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لاحدى المنصات الرقمية لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 13 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1563 جنيهًا، بينما ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق العالمية بقيمة لتسجل الأوقية 1800 دولارًا.



وأضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1686 جنيهًا، وعيار 18 سجل 1340 جنيهًا، وعيار 14 سجل 1042 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 12504 جنيهًا.

ولفت الى ان اسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الخميس بقيمة 50 جنيهًا، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 1500 جنيه ولامس مستوى 1560 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1550 جنيهًا.



وأعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن انتهاء مهلة استقبال الأعمال الفنية لتصميم المجوهرات وبدء تقييم الأعمال التي تقدمت واستوفت الشروط اللازمة في إطار مسابقة تصميم المجوهرات المقامة علي هامش المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات " نبيو " والمقرر انعقاده في الفترة من ١٠ وحتي ١٢ من الشهر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين و التجارة الداخلية والاتحاد العام للغرف التجارية والشعبة العامة للذهب و المجوهرات باتحاد الغرف التجارية.



وأضاف جيد في تصريحات له اليوم أن عدد المتقدمين حتي انتهاء المهلة المقررة لاستلام الأعمال بلغ 226 متقدما وسيتم اختيار عشرة أعمال منهم للفوز بالجوائز المقررة .

وأوضح جيد أن المسابقة هي الأولي من نوعها التي تشهدها الأسواق المصرية حيث تتبني شعبة تجارية تحفيز المبدعين في مجالات التصميم وفتح الباب أمام المواهب الجديدة ودعمها في تنفيذ أعمالها الفنية وطرحها بالأسواق، مشيرا إلي أهمية ذلك في خلق جيل جديد من المبدعين علي دراية بالمعايير وخطوط التصميمات العالمية.



و من جانبها قالت المصممة العالمية والمشرف العام علي المسابقة عزة فهمي إن الأعمال المتقدمة سيتم التصفية بينها علي ثلاثة مراحل بناء علي قواعد و شروط المسابقة و التي تم الإعلان عنها من حيث طريقة العرض وإبعاد وقابلية التصميمات للتنفيذ لاختيار 25 عملا للوصول للمرحلة النهائية و التنافس علي الجوائز العشرة المعلن عنها.



وأشارت إلي أن المرحلة الأولي تتمثل في التأكد من مطابقة الأعمال للشروط العامة لمسابقة و تتمثل المرحلة الثانية في اختيار25 عملا للوصول للمرحلة النهائية لاختيار الأعمال الفائزة منها و الاعلان عن الفائزين خلال اليوم الأخير من المعرض الدولي الثاني للذهب والمجوهرات " نبيو".



وأضافت فهمي أن لجنة التحكيم تضم كلا من الفنانة العالمية ريتشيل شيودو والتي لها خبرة طويلة بتصميم و تنفيذ المجوهرات بالأسواق الامريكية , و مصممة المجوهرات العالمية ايمان سامي والتي لها باع طويل في تصميم و تنفيذ المجوهرات الفنانة المصرية مروة الدقن والمصممة الفلسطينية فدوي نايف والتي شاركت في العديد من المهرجانات الدولية سواء بالتصميم او تنفيذ المجوهرات كما لها خبرة طوسلة في تدريب المصممين .



