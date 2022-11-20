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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 20-11-2022 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب مصر  مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية 

وزاد سعر المعدن الأصفر علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة بقيمة 13 جنيها في المتوسط منذ الأسبوع الماضي .
 

13 جنيها زيادة في سعر الذهب على أساس أسبوعي

تراجع كبير في سعر الذهب العالمي

سجل سعر عيار 21 حوالي 1288  للشراء و1292 جنيه للبيع 


وبلغ سعر عيار 14 نحو859 جنيه للشراء و 861 جنيه للبيع  

 
ووصل سعر عيار 24 نحو 1472 جنيه للشراء و 1477 جنيه للبيع


ووصل سعر عيار 18 حوالي 1104 جنيه للشراء و1107 جنيه للبيع 


وسجل سعر أوقية الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45.921 جنيه للبيع


وصل سعر كيلو الذهب 1.472 مليون جنيه للشرا و 1.48 مليون جنيه للبيع


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 10.304 ألف جنيه للشراء و 45.921 ألف  جنيه للبيع.
 
 
كيف يتم تحديد سعر الذهب

 

قال خبراء الذهب إنه يجري تحديد سعر المعدن الأصفر عبر 3 آليات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب.

ورجح المحللون أن سعر الذهب قد شهد ارتفاعا في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

ملاذا آمن

ويري المحللون أن المستهلكين يلجأون إلي اكتناز المدخرات والثروة في الذهب باعتباره المخزن الرئيسي للثروة وملاذا آمنا لها، موضحين أن كلما زادت المخاطر الاقتصادية علي الصعيد العالمي، يلجأ المستهلكون  للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية.

وبالرغم من ذلك فإن  الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

 

المصنعية والذهب

 

يعتبر المقبلون علي الزواج و أصحاب المدخرات أكثر الفئات شغفا بإكتناز الذهب ومتابعة أخباره خصوصا وأن يمثل جزء هام من اهتمامهم بالمعدن الأصفر من خلال المتابعة اللحظية لسعره وتحركاته  بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

حيث تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، إذ تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد  

في حالة  زيادة نسبة المعدن الموجود، وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس، خصوصا مع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

ارتباط البورصات العالمية

وبحسب محللون فإن سعر الذهب محلياً  مرتبط  ارتباط كلي بالبورصة العالمية، خصوصا وأن هناك عاملان يتحكمان في سعر الذهب محلياً.

واعتبر المحللون إنه من بين محددات سعر الذهب هو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، و عامل العرض و الطلب، مضيفاً أن الإقبال على شراء الذهب  ضعيف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي أن  الأقبال على شراء الذهب يكون للأستثمار و الزينة، و الهدف الرئيسي من الذهب هو التزين.

 

 

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