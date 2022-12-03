أخبار السيارات|الأسعار الجديدة المشاركة بمبادرة الإحلال .. تعرف علي الوديعة الدولارية لـ نيسان قشقاي 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

أعلن وكيل شركة هافال الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة جوليان موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة الكروس أوفر الـ SUV، بزيادة تتراوح من 25 إلى 40 ألف جنيه.

أعلنت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .

أعلن وكيل شركة شانجان الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 ، بزيادة وصلت إلى 10 ألف جنيه .

أعلن وكيل شركة نيسان بالسوق المحلى المصرى عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سنترا موديل 2023 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان ، بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه .

يعتبر سوق السيارات المصرى الخاص بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV من اشهر الاسواق خلال الفترة الاخيرى ، بعد طرح العديد من الشركات الصينية موديلات فى هذه الفئة بكثرة داخل الاسواق ، ولكن مع ارتفاع الاسعار المتتالى مؤخرا بدء يلجاء البعض الى سوق السيارات المستعملة للبحث عن افضل سعر .

تكتسب السيارة كيا سبورتاج شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي تقدم محليًا عبر تصميم جديد بالاضافة إلى 5 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 789,900 جنيه.

شهدت القائمة الخاصة بالسيارات المشاركة داخل مبادرة الاحلال، بعض التغيرات التي تتعلق بالقيمة السعرية، إلى جانب عدم تواجد بعض الطرازات مثل نيسان صني وقرينتها سنترا، بالاضافة إلى السيارة لادا جرانتا وشيفروليه اوبترا.