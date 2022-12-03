أخبار السيارات|الأسعار الجديدة المشاركة بمبادرة الإحلال .. تعرف علي الوديعة الدولارية لـ نيسان قشقاي 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:
بورصة السيارات.. أسعار هافال جوليان الجديدة
أعلن وكيل شركة هافال الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة جوليان موديل 2022، والتى تنتمى إلى فئة الكروس أوفر الـ SUV، بزيادة تتراوح من 25 إلى 40 ألف جنيه.
لو جي من برة.. تعرف علي الوديعة الدولارية لـ نيسان قشقاي 2022
أعلنت الحكومة المصرية اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والجمارك وفقًا لعدد من الاشتراطات .
بورصة السيارات.. زيادة 10 آلاف جنيه في أسعار شانجان CS35 Plus الجديدة
أعلن وكيل شركة شانجان الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 ، بزيادة وصلت إلى 10 ألف جنيه .
بورصة السيارات.. زيادة أسعار نيسان سنترا 2023.. صور
أعلن وكيل شركة نيسان بالسوق المحلى المصرى عن زيادة سعرية جديدة للسيارة سنترا موديل 2023 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان ، بزيادة وصلت إلى 5 آلاف جنيه .
100 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات SUV بسوق المستعمل
يعتبر سوق السيارات المصرى الخاص بالسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV من اشهر الاسواق خلال الفترة الاخيرى ، بعد طرح العديد من الشركات الصينية موديلات فى هذه الفئة بكثرة داخل الاسواق ، ولكن مع ارتفاع الاسعار المتتالى مؤخرا بدء يلجاء البعض الى سوق السيارات المستعملة للبحث عن افضل سعر .
أحدث أسعار كيا سبورتاج الجديدة في مصر.. صور
تكتسب السيارة كيا سبورتاج شعبية كبيرة داخل السوق المصري، حيث تعد واحدة من ابرز السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من فئة الـ SUV، والتي تقدم محليًا عبر تصميم جديد بالاضافة إلى 5 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من 789,900 جنيه.
الأسعار الجديدة للسيارات المشاركة بمبادرة الإحلال .. تفاصيل
شهدت القائمة الخاصة بالسيارات المشاركة داخل مبادرة الاحلال، بعض التغيرات التي تتعلق بالقيمة السعرية، إلى جانب عدم تواجد بعض الطرازات مثل نيسان صني وقرينتها سنترا، بالاضافة إلى السيارة لادا جرانتا وشيفروليه اوبترا.