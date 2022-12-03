بورصة السيارات.. زيادة 10 آلاف جنيه في أسعار شانجان CS35 Plus الجديدة

أعلن وكيل شركة شانجان الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 ، بزيادة وصلت إلى 10 ألف جنيه .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر ديسمبر الجارى ، لعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ، و بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية.

وتاتى شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، ضمن سيارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتستمد قوتها من خلال محرك بقوة 160 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، بطول 4330 مم، و 1825 مم للعرض، و 1660 مم للارتفاع، و قاعدة عجلات طولها 2600 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 403 لتر، و 53 لتر لسعة خزان الوقود .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

ويضم الشكل الخارجى للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، مصابيح أمامية عدوانية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، و جنوط 16 انش مع شبكة أمامية واسعة وكبيرة الحجم، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما للاعلى تجهيزًا.

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة شانجان CS35 Plus الجديدة

- فئة إليت بسعر 599 ألف جنيه بدلاً من 589 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة بريميوم بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة فلاج شيب بسعر 660 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.