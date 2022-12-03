عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورصة السيارات.. زيادة 10 آلاف جنيه في أسعار شانجان CS35 Plus الجديدة

شانجان CS35 PLUS
شانجان CS35 PLUS موديل 2022

أعلن وكيل شركة شانجان الصينية بالسوق المحلية المصرية عن زيادة سعرية جديدة للسيارة شانجان CS35 Plus موديل 2022 ، بزيادة وصلت إلى 10 ألف جنيه .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

وتأتى الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر ديسمبر الجارى ، لعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية ، و بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية.

txt

لو جى من الخليج..تعرف على السيارة الـSUV صاحبة أقل وديعة دولارية 2022

txt

من جديد ظهور الأوفر برايس على أسعار هيونداي النترا HD موديل 2023

وتاتى شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، ضمن سيارات الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وتستمد قوتها من خلال محرك بقوة 160 حصانا، سعة 1400 سي سي "تيربو"، وبعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر ، مع ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، بطول 4330 مم، و 1825 مم للعرض، و 1660 مم للارتفاع، و قاعدة عجلات طولها 2600 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 403 لتر، و 53 لتر لسعة خزان الوقود .

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

ويضم الشكل الخارجى للسيارة شانجان CS35 PLUS موديل 2022 ، مصابيح أمامية عدوانية، مع اقطاب ثنائية على جانبي السقف، و جنوط 16 انش مع شبكة أمامية واسعة وكبيرة الحجم، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما للاعلى تجهيزًا. 

شانجان CS35 PLUS موديل 2022

الأسعار الجديدة للسيارة شانجان CS35 Plus الجديدة

- فئة إليت بسعر 599 ألف جنيه بدلاً من 589 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. 

- فئة بريميوم بسعر 625 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه.

- فئة فلاج شيب بسعر 660 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه بزيادة 10 آلاف جنيه. 

شانجان CS35 Plus موديل 2022 شانجان شانجان CS35 شانجان CS35 Plus موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يقفز بجنون نحو 1900 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

قريبا.. إضافة خانة جديدة بـ البطاقة الشخصية ورخصة القيادة| تفاصيل

على الهواء.. خناقة خالد الغندور وهشام حنفي وسيف زاهر بسبب ركلة جزاء الأهلي.. فيديو

بعد واقعة الكرباج.. وزير الصحة في مستشفي قويسنا المركزي

بعد وصوله لـ 1900 جنيه.. تحذير هام بشأن شراء الذهب

صدى البلد يرصد أول فيديو للأتوبيس الترددي الجديد قبل سيره على الدائري.. بث مباشر

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

كواليس رحيل مدرب غزل المحلة وصراع بين المصري والإسماعيلي للتعاقد معه .. فيديو

موضوعات متعلقة

لو جي من برة.. تعرف علي الوديعة الدولارية لـ نيسان قشقاي 2022

بورصة السيارات.. أسعار هافال جوليان الجديدة

انطلاق شيفروليه مونتانا 2023 بيك أب الجديدة كليا

تبدأ من 100 ألف جنيه.. أكثر  5 سيارات يابانية انتشارًا في سوق المستعمل|صور  

هتشتريها من بره.. لعشاق السيدان.. قيمة الوديعة الدولارية لـ فيات تيبو 2021

لو أنت فى السعودية .. شروط الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر

تعرف على السيارات الكهربائية المرخصة خلال أكتوبر 2022

سوق المستعمل .. أرخص سيارة فيرنا فى السوق المصرى

ترشيحاتنا

صعود جنوني.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 1610 جنيهات

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة القومية الزراعية المصرية.. انفوجراف

رسميا.. المصري يعلن إقالة إيهاب جلال من تدريب الفريق

رسوم ATM جديدة.. ماذا ينتظر عملاء البنوك نهاية الشهر الجاري؟

عصفورين بحجر.. هل يفلح تحديد سعر البترول الروسي في وقف أهداف بوتين؟

سخر من وزنها.. تغريدة عن سيدة نيجيريا الأولى تضع طالبا في مأزق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القماش واللون.. ناقد أزياء يعلق على فستان نادين نجيم بمهرجان البحر الأحمر|شاهد

سمكة عملاقة في صحراء السعودية..صورة تثير الجدل

بفستان ملفت.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في جدة| شاهد

بسبب ابنته.. لحظة بكاء الفنان السورى غسان مسعود من الفرحة|صور

فيديو

الأغلى في العالم.. حكاية بنطلون جينز بـ مليون ونصف

الدخان الأسود غطى السماء.. كواليس انفجار أكبر خزان نفطي بتركيا| تغطية خاصة

الممرضات اتضربوا.. التفاصيل الكاملة لحادث مستشفى قويسنا| تغطية خاصة

الجواز مش جاي معايا .. فيديو يكشف علاقة عمر كمال وطليقة الفيشاوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

اﻟﻤﺰﻳﺪ