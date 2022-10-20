أحدث أسعار نيسان صني 2023 بمبادرة الإحلال

تقدم مبادرة إحلال السيارات باقة متنوعة من الاصدارات المميزة، ومنها السيارة الشهيرة من عائلة السيدان نيسان صني موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 32.650 الف جنيه وحتى 37.650 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم احدث اسعار السيارة نيسان صني 2023 بمبادرة الاحلال مع ابرز المواصفات الفنية للسيارة.

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مع قوة بلغت 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع مجموعة من خيارات نواقل الحركة الاولى يدوية "مانيوال" لاول فئة من 5 سرعات.

نيسان صني موديل 2023

بينما تتمتع باقي الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، جميعهم بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 12.5 ثانية، مع 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر لمعدل استهلاك الوقود.

نيسان صني موديل 2023

وتأتي السيارة نيسان صني 2023 بحزمة من التجهزيات ومنها، فرامل EBD واخرى ABS مانعة للانغلاق، مع 2 AIRBAGS امامي للحماية، وقفل مركزي للابواب، مع مرايا جانبية كهربائية، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية للفئات عالية التجهيز مدعومة بشاشة تتوسط قمرة القيادة.

نيسان صني موديل 2023

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال

الفئة الاولى بقيمة قدرها 256.400 جنيه بدلاً من 223.750 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 277.500 جنيه بدلًا من 244.850 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 296 الف جنيه بدلًا من 258.350 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 307 آلاف جنيه بدلاً من 269.350 جنيه.