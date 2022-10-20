عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار نيسان صني 2023 بمبادرة الإحلال

نيسان صني موديل 2023
نيسان صني موديل 2023

تقدم مبادرة إحلال السيارات باقة متنوعة من الاصدارات المميزة، ومنها السيارة الشهيرة من عائلة السيدان نيسان صني موديل 2023، والتي شهدت زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 32.650 الف جنيه وحتى 37.650 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة.

سعر ومواصفات نيسان جوك موديل 2022 ..صور

تصل لـ 659 ألف جنيه .. أسعار نيسان قشقاي موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة تضم احدث اسعار السيارة نيسان صني 2023 بمبادرة الاحلال مع ابرز المواصفات الفنية للسيارة. 

نيسان صني موديل 2023

تأتي السيارة نيسان صني 2023 بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي، مع قوة بلغت 108 أحصنة، و 134 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع مجموعة من خيارات نواقل الحركة الاولى يدوية "مانيوال" لاول فئة من 5 سرعات.

نيسان صني موديل 2023

بينما تتمتع باقي الفئات بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي النقلات، جميعهم بتقنية الدفع الامامي للعجلات، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال فترة تستغرق 12.5 ثانية، مع 6.9 لتر لكل 100 كيلومتر لمعدل استهلاك الوقود.

نيسان صني موديل 2023

وتأتي السيارة نيسان صني 2023 بحزمة من التجهزيات ومنها، فرامل EBD واخرى ABS مانعة للانغلاق، مع 2 AIRBAGS امامي للحماية، وقفل مركزي للابواب، مع مرايا جانبية كهربائية، وحساسات ركن مع كاميرا خلفية للفئات عالية التجهيز مدعومة بشاشة تتوسط قمرة القيادة.

نيسان صني موديل 2023

أسعار السيارة نيسان صني موديل 2023 داخل مبادرة الإحلال 

 

الفئة الاولى بقيمة قدرها 256.400 جنيه بدلاً من 223.750 جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 277.500 جنيه بدلًا من 244.850 جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 296 الف جنيه بدلًا من 258.350 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 307 آلاف جنيه بدلاً من 269.350 جنيه.

نيسان صني نيسان صني موديل 2023 نيسان صنى 2023 اسعار السيارة نيسان صني 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد : سحب رعدية تغطي هذه المحافظات وسيول خلال ساعات | حالة الطقس

قرار جديد من كولر.. شوبير يكشف مفاجأة في تدريبات الأهلي اليوم

أحمد حسن يكشف مدة إيقاف نجم الأهلي ..تفاصيل

تسجيل صوتي يكشف آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل

مفاجأة كولر للزمالك في السوبر.. هذه الورقة قد تقلب الموازين

الحق اشتري.. الذهب في ارتفاع وسعر عيار 21 مفاجأة

طلب رسمي باستبعاد إيران .. ما فرص تواجد منتخب مصر في مونديال قطر؟

ظهور نادر لـ محمد صلاح وشقيقته في شوارع إنجلترا... شاهد

ترشيحاتنا

جبت 64% بالثانوية العامة.. صانع محتوى: سقطت في كلية التجارة فدخلت معهد التمثيل

السوبر المصري.. محمد شوقي رئيسًا لبعثة فريق الكرة بالأهلى في الإمارات

ضياء رشوان: دور المصريين واجب في اتحاد الصحفيين العرب..فيديو

لعبة كتم الأنفاس بين الطلاب|خطر حقيقي يهدد أبناءنا أم "آفورة" سوشيال ميديا

احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة غسل الأموال طبقا للقانون

أحدث أسعار نيسان صني 2023 بمبادرة الإحلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة تزيد فرص الإصابة بدوالى الساقين.. النوم على ظهرك أبرزها

رغم حل مشكلة العلف| صدمة المواطنين في أسعار البيض.. كم سعره الآن؟

كنز لن تتوقعه.. تناول هذا الخضار يحميك من السرطان

بلوك جريء.. هنا الزاهد تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

فيديو

آخر كلمات قاتل فتاة بورسعيد قبل الجريمة.. النيابة تعلن التفاصيل.. فيديو

الفيضانات تضرب جزيرة أبو داود في المنوفية .. والمحافظة تنشئ معسكرات إيواء للمواطنين "فيديوجراف"

أقصر فترة حكم.. كيف دمرت ليز تراس الاقتصاد البريطاني في 6 أسابيع /فيديو جراف

مشهد محمد رمضان يتكرر في جريمة الصف.. 5 متهمين يصورون طفلا بقميص نوم "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

قمة المناخ في ضيافة مصر

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ