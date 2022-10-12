سعر ومواصفات نيسان جوك موديل 2022 ..صور

يضم السوق المصري للسيارات العديد من إصدارات شركة نيسان لصناعة السيارات، حيث تمتلك هذه السيارات العديد من المميزات والتجهيزات التي جعلتها ذات مكانة وأهمية لدي المصريين، ومن تلك الطرازات سيارة نيسان جوك موديل 2022، وتنتمي إلي فئة السيارات الرياضية الكروس أوفر المدمجمة.

نيسان جوك موديل 2022

المواصفات الفنية لسيارة نيسان جوك موديل 2022

تستمد سيارة نيسان جوك موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1000 سي سي تيربو ، ينتج قوه حصانيه قدرها 117 حصان، وعزم اقصي للدوران 200نيوتن/ متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك سباعية السرعات، أو علبة تروس مانيوال، وتتسارع السيارة من وضع السكون حتي تصل إلي سرعة 100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 10.4 ثانية.

نيسان جوك موديل 2022

أطوال وأعراض سيارة نيسان جوك موديل 2022

تقدم سيارة نيسان جوك موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو، الطول 4210 مم، والعرض 1.8 مم، والارتفاع 1595 مم، وسعة الشنطة الخلفية 422 لتر .

نيسان جوك موديل 2022

المواصفات الخارجية لسيارة نيسان جوك موديل 2022

تظهر سيارة نيسان جوك موديل 2022 من الخارج بشكل مميز وأنيق بسبب احتوائها علي ، حساسات خلفية للركن، و مصابيح ضبابية أمامية LED، ومصابيح خلفية LED، ووجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، ومصابيح أضاءه أمامية، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشبكة أمامية يتوسطها شعار شركة نيسان.

نيسان جوك موديل 2022

المواصفات الداخلية لسيارة نيسان جوك موديل 2022

تمتلك مقصورة سيارة نيسان جوك موديل 2022 العديد من المميزات والتجهيزات منها، مثبت سرعة، ، ومكيف هواء يدوي، وزجاج معتم، وشاشة وسائط مقاس 8 بوصة تعمل باللمس مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاي، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات مع إمكانية التحكم في سرعات ناقل الحركة من خلالها، ، وزجاج خلفي داكن اللون، ونظام صوتي مكون من عدد 4 سماعات مع خاصية التعرف على الصوت، وإمكانية توصيل الهاتف الذكي بأنظمة التطبيقات الذكية Apple Car Play وAndroid Auto، وشاشة معلوماتية مقاس 4.2 بوصة، ولوحة العدادات، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، ومقاعد من الجلد.

نيسان جوك موديل 2022

مواصفات السلامة والأمان في سيارة نيسان جوك موديل 2022

تحتوي سيارة نيسان جوك موديل 2022 علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، عدد 6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وتوزيع الكتروني للفرامل، ونظام الثبات الإلكتروني، وخاصية التحكم الديناميكي للسيارة، ونظام مراقبة ضغط الهواء، وحساسات تحذير المسافة الخلفية، ونظام تفعيل الإضاءة أوتوماتيك، وحساس إضاءة، وكاميرا للرؤية الخلفية، وأحزمة أمان أمامية وخلفية.

نيسان جوك موديل 2022

سعر سيارة نيسان جوك موديل 2022

يتراوح سعر سيارة نيسان جوك موديل 2022 من 4.66 ألف جنيه، إلي 511 ألف جنيه.