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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

«رينو» تجري محادثات لخفض حصتها في «نيسان» إلى 15% بدلًا من 43%

نيسان
نيسان

أجرت شركة "نيسان موتور" وشريكتها الفرنسية "رينو إس إيه" محادثات لتقليص حصة رينو في شركة صناعة السيارات اليابانية إلى 15 في المائة بدلا من 43 في المائة الحالية.
وقالت مصادر اليوم الأربعاء لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية إن نيسان تمتلك حصة 15 بالمئة في رينو بينما أدت شراكتهما إلى إنشاء واحدة من أكبر مجموعات السيارات في العالم، في حين تسعى نيسان إلى إعادة ترتيب ما تعتبره هيكلًا غير متكافئ وغير متوازن.
ولهذا تضغط شركة نيسان على شريكتها لخفض حصتها في شركة صناعة السيارات اليابانية وتجديد تحالفهما الممتد منذ ما يزيد على 20 عاماً.
وأوضحت المصادر أن رينو تمتلك نحو 43% ولكن دون تمتعها بحقوق تصويت في حين تملك شركة حصة نيسان 15% من الأسهم التي لها حق التصويت.
وكشفت نيسان في يونيو الماضي لأول مرة عن بعض تفاصيل اتفاق تحالفها مع أكبر المساهمين رينو والذي يمنع الأخيرة من اتخاذ قرار منفرد بزيادة حصتها إلى ما يزيد على 44.4%.
وكانت وردت تقارير تفيد بأن هناك محادثات بين الشركتين حول مسألة ما إذا كانت نيسان ستنضم إلى وحدة رينو الجديدة، التي يتم إنشاؤها لضم أصول سيارتها الكهربائية، مقابل تخفيض الحليف الفرنسي حصته في نيسان.
وزار المدير التنفيذي للعمليات في نيسان أشواني جوبتا، فرنسا الشهر الماضي لبحث ما إن كانت شركة صناعة السيارات اليابانية ستستثمر في شركة رينو الجديدة للسيارات الكهربائية أم لا.

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