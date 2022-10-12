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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 122 حصان ومظهر جديد .. نيسان فيرسا موديل 2023|صور

نيسان فيرسا موديل
نيسان فيرسا موديل 2023

كشفت شركة نيسان لصناعة السيارات عن سياراتها فيرسا موديل 2023 المحسنة في معرض السيارات بميامي، وسيتم طرح سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 للبيع في خريف هذا العام .

نيسان فيرسا موديل 2023

تأتي سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 بواجهة أمامية جديدة ومظهر مختلف عن شبك V موشن الخاصة بشركة نيسان،  وشعارات نيسان الجديدة، وجنوط مقاس 17 بوصة معاد تصميمها .

نيسان فيرسا موديل 2023

تحتوي سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 علي حزمة S بلس جديدة لتزيين المستوى الأول، وجنوط قياسية فولاذية مقاس مقاس 16 بوصة،  ومقعد خلفي قابل للطي، ونظام معلومات ترفيهي مقاس 7 بوصات يدعم أندرويد، وأوتو و أبل كاربلاي، و شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، و وحدة تحكم مركزية جديدة، ومسند للذراعين.

نيسان فيرسا موديل 2023

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نيسان فيرسا موديل 2023

تظهر سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 بنقطة اتصال Wi-Fi، ونظام تثبيت ذكي للسرعة، ونظام أوتوماتيك للتحكم في المناخ، ونظام فرامل تلقائي في حالات الطوارئ، ونظام اكتشاف المشاة، ونظام التحذير عند مغادرة المسار، ومساعد الضوء العالي، وفرملة تلقائية خلفية.

نيسان فيرسا موديل 2023

تستمد سيارة نيسان فيرسا موديل 2023 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 122 حصان، وعزم أقصي للدوران 154 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة يدوي من خمس سرعات، أو ناقل حركة اكسترونيك قياسي متغير باستمرار.

نيسان سيارة نيسان فيرسا فيرسا موديل 2023 نيسان فيرسا موديل 2023

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