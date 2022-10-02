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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

10 آلاف جنيه زيادة جديدة في أسعار نيسان سنترا | صور

احدث اسعار السيارة
احدث اسعار السيارة نيسان سنترا

ارتفعت من جديد أسعار السيارة نيسان سنترا المطروحة داخل السوق المحلي، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 10 آلاف جنيه، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيدان الشهيرة.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة نيسان سنترا بعد الزيادة الجديدة.

 احدث اسعار السيارة نيسان سنترا 

تضم السيارة نيسان سنترا مكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني، وعدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الامامية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي، وسنتر لوك، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة بتقنية الطي.

 احدث اسعار السيارة نيسان سنترا 

وتأتي السيارة بمساحة داخلية رحبة تتسع إلى 5 مقاعد، ومساحة تخزين خلفية كبيرة الحجم تتسع إلى 510 لتر، بالاضافة إلى مكيف للهواء، وزجاج كهربائي، وحساسات ركن، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، إلى جانب نظام الصوت والترفيه.

 احدث اسعار السيارة نيسان سنترا 

ودعمت السيارة نيسان سنترا بناقل حركة CVT أوتوماتيكي الاداء، مع امكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية من نقطة الثبات، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كم/ساعة، حيث تستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، 118 حصانا، و 154 نيوتن/متر لعزم الدوران.

 احدث اسعار السيارة نيسان سنترا 

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة نيسان سنترا في مصر 

 

الفئة الأولى بقيمة قدرها 394.500 جنيه بدلاً من 384.500 جنيه

الفئة الثانية بقيمة قدرها  412.500 جنيه بدلاً من 402.500 جنيه.

 الفئة الثالثة بقيمة قدرها 431.400 جنيه بدلاً من 421.400 جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها 435.400 جنيه بدلاً من 425.400 جنيه.

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