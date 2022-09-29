نيسان أريا موديل 2023.. انطلاق الجيل الجديد من سيارة الكروس أوفر| صور

ظهرت نيسان أريا لأول مرة في عام 2020 ، وأخيراً تم طرح الكروس الكهربائية للبيع في الولايات المتحدة، وستكون البداية بموديلات الدفع بالعجلات الأمامية، بينما ستصل موديلات الدفع الرباعي e-4ORCE في النصف الأول من عام 2023، وكشفت نيسان عن السعر الكامل للسيارة الكهربائية.

نيسان أريا موديل 2023

في نوفمبر 2021 ، بدأت نيسان في إجراء حجوزات لمجموعة محدودة من طرازات أريا في الولايات المتحدة، وفي الإعلان عن التسعير الكامل للسيارة الكهربائية، حددت الشركة أنها تحترم التكاليف المعلنة مسبقًا لهؤلاء العملاء، حيث ستبلغ قيمة طراز Venture + FWD نحو 47,125 دولارًا أمريكيًا، وسيبلغ سعر Evolve + FWD نحو 50,125 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر طرازPremiere FWD بسعر 54,625 دولارًا بينما سيتوفر الطراز Platinum + e-4ORCE بسعر 60,125 دولارًا.

نيسان أريا موديل 2023

تأتي نيسان أريا 2023 موديل Venture + FWD كأعلى طراز في التشكيلة مع مدى كهربائي يصل الى 304 ميلاً (489 كيلومترًا) بشحنة واحدة، ويمكن أن تصل إصدارات محرك الأقراص الأمامي من Evolve + و Empower + و Premiere إلى 289 ميلاً (465 كيلومترًا).

تقدم Engage ذات الدفع الأمامي بمدى يصل الى 216 ميلاً (348 كيلومترًا) من القيادة، وحتى الآن لم تكشف نيسان عن المدى الخاص بسيارة الدفع الرباعي.

نيسان أريا موديل 2023

تحتوي إصدارات الدفع الأمامي من سيارة نيسان اريا Engage على محرك كهربائي بقوة الأساسية 214 حصانًا (160 كيلوواط) وعزم دوران يبلغ 221 رطلًا (300 نيوتن متر)، أو 238 حصان (178 كيلو واط) و 221 رطل قدم.

بينما يأتي إصدار Engage ذو الدفع الرباعي بقوة 335 حصان (250 كيلوواط) و 413 رطل قدم (560 نيوتن متر)، أما الفئات الأخرى فتبلغ قوتها 389 حصاناً (290 كيلوواط) و 442 رطل قدم (599 نيوتن متر).

نيسان أريا موديل 2023

تشتمل جميع أجهزة نيسان اريا على مجموعة Nissan Safety Shield 360 الفنية ، و ProPilot Assist مع Navi-link ، وشاشة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 12.3 بوصة.

تأتي إصدارات Empower + و Premiere مع مساعد التوجيه بدون استخدام اليدين ProPilot Assist 2.0 و ProPilot Park.

نيسان أريا موديل 2023

أخرت نيسان إطلاق آريا بسبب تعطل تغيير الإمدادات، وأرادت في الأصل إطلاق السيارة الكهربائية في اليابان في منتصف عام 2021، وفي النهاية أجلت هذا لمدة عام.