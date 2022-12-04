بيان عاجل من جيش الاحتلال بعد قصف موقع تابع لحماس في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، استهداف موقعا تابعا لحركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، ردا على قذيفة صاروخية أُطلقت نحو إسرائيل مساء السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن طائرات حربية إسرائيلية، استهدفت ورشة لتصنيع وسائل قتالية تابعة لحركة حماس، وزعم أنها تشكل موقعا مركزيا لإنتاج معظم القذائف الصاروخية للحركة.

وأضاف أدرعي أن القصف استهدف كذلك نفقا أنشأته حركة حماس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق أمس، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل، دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار، بحسب القوات الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور لكن حركة الجهاد الإسلامي، إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها الخميس في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.