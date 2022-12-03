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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سقوط صاروخ بمنطقة ناحال عوز قرب غزة وسماع دوي صافرات الإنذار بـ إسرائيل

صاروخ
صاروخ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، التحقيق في سقوط صاروخ بمنطقة ناحال عوز قرب الحدود مع غزة.

ودوّت في مستوطنات "غلاف غزة" صافرات الإنذار مساء اليوم السبت، دون أن تُطلق القبة الحديدية مضادات لاعتراض الصواريخ، حسب وكالة “معًا” الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي أدرعي إنه تم تفعيل الإنذار في مناطق مفتوحة بشمال قطاع غزة.

وأضاف أدرعي في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هناك حديثًا عن رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، موضحًا أنه لم يتم إطلاق صواريخ اعتراض.

وأشار إلى أن الحياة في الجبهة الداخلية طبيعية كالمعتاد.

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