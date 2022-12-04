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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة بقطاع غزة

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بأن طائرات إسرائيلية، قصفت موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وذكر مركز الإعلام الفلسطيني، أن الطيران الحربي الإسرائيلي قصفً للمقاومة غرب خان يونس.

وفي وقت سابق أمس، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة في منطقة غير مأهولة جنوب إسرائيل، دون أن يتسبب في إصابات أو أضرار، بحسب القوات الإسرائيلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخ على الفور لكن حركة الجهاد الإسلامي، إحدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، هددت إسرائيل بالانتقام بعد اغتيال اثنين من قيادييها الخميس في جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود في قطاع غزة بأن الجيش الإسرائيلي رد باستهداف موقعَي مراقبة، تابعين لحركة حماس في شرق مدينة غزة بعيد إطلاق الصاروخ. 

وتأتي عملية إطلاق الصاروخ، وهي الأولى منذ شهر وفق الجيش، بعد يوم من مقتل الفلسطيني عمار هادي مفلح عديلي (22 عاما) برصاص القوات الإسرائيلية عند مدخل مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

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