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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة لـ«نائب التنسيقية» لعدم الانتهاء من تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

صدى البلد

تقدم النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن عدم الانتهاء من مشروع تطوير شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة وعدم وجود خطة زمنية للمشروع.

وقال النائب محمد عبد العزيز: يعاني أهالي شبرا الخيمة من البطء الشديد في عملية تطوير شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة – محافظة القليوبية حيث تم رصف حوالي 1000 متر فقط على مدار سنتين من أصل 5 كيلومتر التي تمثل طول الشارع، ويعاني أهالي المنطقة من التكدس المروري نتيجة لطول عملية الإصلاح في الشارع المذكور مما يعيق حركة المرور بشكل كبير.


وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كما تلاحظ غياب أي خطة زمنية للانتهاء من هذا المشروع، وغياب العمل كمراحل محددة لها نقطة بداية ونهاية متصلة كل مرحلة بالمرحلة السابقة، لكن العمل يبدأ من نقاط عشوائية في المكان ودون خطة زمنية واضحة، في ظل غياب الرقابة من محافظة القليوبية.

مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين محافظة القليوبية التنمية المحلية محمد عبد العزيز

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