أخبار السيارات.. أوفر برايس على شيرى أريزو 5 موديل 2023.. ما أهمية دينمو السيارة وكيف يمكن فحصه

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

حققت سيارة هيونداي فيرنا انتشارا كبيرا في مصر في السنوات السابقة، وظهرت فيرنا لأول مرة في عام 2003 في مصر، وتنتمي إلى فئة السيارات السيدان تحت المدمجة، وبدأ تصنيعها في مصر عام 2009، بالإضافة إلى أن سيارة هيونداي فيرنا هي الأكثر انتشارا بين المواطنين وخصوصا فئة الشباب، وظلت في مقدمة السيارات الملاكي لفترة طويلة، وذلك بسبب سعرها البسيط مقارنة بالسيارات الجديدة الأخرى، وانخفاض استهلاكها للوقود .

يبحث المواطنون، خاصة فئة الشباب عن سيارات تناسب نفقاتهم الشهرية، وبالتالي يضم سوق السيارات إصدارات متنوعة من السيارات يمكن للمواطنين اختيار الأفضل لهم من بينها، ومن هذه الطرازات نيسان صني موديل 2015، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان وتتميز بسلاستها في الأداء ونعومتها في الحركة، إضافة الي سعرها الرخيص، واستهلاكها المنخفض للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة.

تعتبر هيونداي ماتريكس سيارة عائلية مدمجة وهي من فئة السيارات الهاتشباك، وتنتمي إلى الجيل الثالث من هيونداي.

تهدف مبادرة إحلال السيارات الملاكي الي تقديم تسهيلات من اجل تملك سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي للحفاظ علي البيئة، وهي مبادرة اختياريه، ويتم التقديم من خلال فتح الموقع الخاص بالمبادرة، والتقديم على المبادرة بعد التأكد من توافر كافة الشروط والمستندات، وبعدها يتم استلام السيارة الجديدة.

خلال الفترة الماضية ، شهد سوق السيارات العديد من التعثرات التي أدت إلى زيادة أسعار بعض طرازات السيارات موديل 2023، وذلك يعود إلى أسباب متعددة منها، زيادة سعر الدولار، وغلق الاستيراد مما أدي الي عدم توافر الكثير من موديلات السيارات، بناء علي ذلك قام بعض تجار السيارات بإضافة أوفر برايس علي بعض اسعار السيارات الأساسي، منهم سيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 .

أعلنت شركة أودي عن ترقيات تمت علي سيارتي أودي RS6 ، وأودي RS7 الرياضتين بنسخة بيرفورمانس، وتهدف تلك الترقيات الي تحسين الأداء وإضافة تغيرات هندسية جديدة .

فرضت الأمم المتحدة عقوبات سابقا علي كوريا الشمالية، وحظرت استيرادها لأي من المنتجات ذات القيمة الكبيرة، بسبب أسلوبها العنيف، وتهديدها الدائم باستخدام الأسلحة النووية، وهو الأمر الذى جعل أمريكا تقوم بفرض عقوبات علي كوريا.

تحتوي جميع السيارات علي قطع مهمة تساعدها علي التحرك ونقل القوه من المحرك الي العجلات وغيرها من القطع الميكانيكية الهامة التي يمكن أن تسبب في حدوث أعطال بالسيارة ومنها الدينمو المسؤول عن توليد الكهرباء في السيارة والذى يجب أن يتم فحصة باستمرار لأنه يعتبر محور الحركة بالسيارة .

يفضل المواطنون الكويتيون دائما، شراء السيارات الحديثة موديل 2022، وذلك رغبة منهم في اكتشاف الطرازات الجديدة واستخدام مميزاتها التكنلوجية الحديثة، التي تتماشي مع مستقبل صناعة السيارات، وذلك لان تلك التجهيزات تساعدهم في قضاء احتياجاتهم بكل سهولة، وفي أقل وقت ممكن.



