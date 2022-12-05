أرخص نيسان أوتوماتيك 2015 في مصر| صور

يبحث المواطنون، خاصة فئة الشباب عن سيارات تناسب نفقاتهم الشهرية، وبالتالي يضم سوق السيارات إصدارات متنوعة من السيارات يمكن للمواطنين اختيار الأفضل لهم من بينها، ومن هذه الطرازات نيسان صني موديل 2015، والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان وتتميز بسلاستها في الأداء ونعومتها في الحركة، إضافة الي سعرها الرخيص، واستهلاكها المنخفض للوقود، وتوافر قطع غيارها بسهولة.

سيارة نيسان صني موديل 2015

المواصفات الفنية لسيارة نيسان صني موديل 2015

تستمد سيارة نيسان صني قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مزود بعلبة تروس أوتوماتيك، وتقدم السيارة باللون الفضي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 139999الف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها اى دهانات داخلية.

سيارة نيسان صني موديل 2015

تمتلك مقصورة سيارة نيسان صني موديل 2015 العديد من التجهيزات منها، كاسيت، و،MP3، وCD وعدد 4 سماعات بالأبواب، ووسائد هوائية أمامية وجانبية لحماية السائق و الركاب، ونظام مانع الانزلاق، وخاصية توزيع قوى المكابح الكترونيا، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وعدادات قياسية للسرعة، والحرارة، والوقود، وزجاج أمامي كهربائي، وزجاج خلفي كهربائي، ومرايات جانبية يمكن التحكم في إعادة ضبطهم بشكل كهربائي، ومساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، ودرج إضافي للتخزين في التابلوة الأمامي، وكنسول وسطي أمامي، ومقود حركة متعدد الوظائف، وإضاءة داخلية للقراءة.

سيارة نيسان صني موديل 2015

تظهر سيارة نيسان صني من الخارج بشكل مميز وأنيق بفضل احتوائها علي، مصابيح ضباب أمامية، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة نيسان، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ويمكن ضمها بشكل يدوي، وصداد أمامي بنفس لون السيارة، وصداد خلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وسبويلر خلفي تم تثبيته علي الحقيبة الخلفية للسيارة .

سيارة نيسان صني موديل 2015

سعر سيارة نسان صني موديل 2015

تأتي سيارة نيسان صني موديل 2015 بسعر 160 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .