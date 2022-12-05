بنسخة بيرفورمانس| أودي تعزز أداء RS6 وRS7.. صور

أعلنت شركة أودي عن ترقيات تمت علي سيارتي أودي RS6 ، وأودي RS7 الرياضتين بنسخة بيرفورمانس، وتهدف تلك الترقيات الي تحسين الأداء وإضافة تغيرات هندسية جديدة .

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

المواصفات الفنية لسيارتي أودي RS6 وRS7 بنسختهما البيرفورمانس

تنتج سيارتي أودي RS6 وRS7 بنسختهما البيرفورمانس قوة تصل الي 630 حصان، وعزم اقصي للدوران يصل الي 850 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات، بالإضافة الي نظام كواترو الذى يعمل بالدفع الرباعي للعجلات، وتتسارع السيارتين من 0-100 كم/ساعه في مدة زمنيه قدرها 3.4 ثواني، وتصل سرعة السيارة القصوى 280 كم/ساعه ويمكن زيادتها حتى 305 كم/ساعه.

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

تعتمد سيارتي أودي RS6 وRS7 بنسختهما البيرفورمانس علي شاحن تيربر، يساعد في زيادة قوه السيارة بقيمة 30 حصان، وزيادة عزم الدوران بنسبة 50 نيوتن/متر.

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

تقدم سيارتي أودي RS6 وRS7 بنسختهما البيرفورمانس بألوان جديدة مثل الرمادي، والأزرق الغير لامع ، ويمكن التعرف على النسخة الخاصة من خلال اللمسات الرمادية الموجودة على هيكل السيارة التي تم وضعها علي المرايات الجانبية، والعتب الجانبي، وممرات الهواء المتواجدة علي هيكل السيارة، ومشتت الهواء الخلفي.

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

تحتوي سيارتي أودي RS6 وRS7 بنسختهما البيرفورمانس علي فرامل سيراميكية، وجنوط ألمونيوم مقاس 22 بوصة، وإطارات كونتيننتال جديدة تساعد في تعزيز التماسك ودقة التوجيه على السرعات العالية.

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

علاوة علي ذلك فأن شركة أودي فتحت باب الحجز علي سيارتي أودي RS6 وRS7 بيرفورمانس في أوروبا، بداية من يوم 8 ديسمبر الحالي.

سيارة أودي بنسختها البيرفورمانس

والجدير بالذكر أن أسعار سيارتي أودي RS6 وRS7 تبدأ الأسعار من 135 ألف يورو ، أي ما يعادل 3 مليون و495 ألف جنيه.

