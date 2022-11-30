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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 وRS7 موديلات 2023|صور

أودي تكشف عن نسخ
أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 و RS7 موديلات 2023

كشفت العلامة الألمانية الفاخرة أودي عن نسختين جديدتين من سيارتي RS6 و RS7 ، وستتميز النسخ الجديدة بأداء أعلى، ومجموعة من الإضافات القوية، مما سيعني زيادة الأسعار. 

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أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 و RS7 موديلات 2023

ستحصل النسخ الجديدة من  RS6 و RS7 شاحن توربيني أكبر، وقد تم زيادة محرك البنزين V8 سعة 4.0 لتر بشاحن توربيني مزدوج بمقدار 30 حصانًا و 37 رطلاً قدمًا من عزم الدوران ليوفر 621 حصانًا و 627 رطلاً قدمًا من العزم الأقصى للدوران، مما يقلل من وقت التسارع من 0 إلى 62 ميلًا في الساعة بمقدار 0.2 ثانية إلى 3.4 ثانية.

 

وستنضم سيارة Audi RS7 Sportback Performance الجديدة إلى السيارة الفائقة، والتي تستخدم نفس المحرك وتحصل على أرقام أداء متطابقة.

أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 و RS7 موديلات 2023

تستمر كلتا السيارتين مع نفس علب التروس الأوتوماتيكية ذات القابض المزدوج ثماني السرعات والمكابح المصنوعة من الكربون والسيراميك.

 

تأتي الإضافات الجديدة على شكل عجلات خفيفة الوزن مقاس 22 بوصة، ومتوفرة باللون الذهبي، ومغلفة بإطارات كونتيننتال سبورت كونتاكت 7 عالية الأداء، ويأتي الترس التفاضلي المركزي ذو القفل الذاتي بشكل قياسي أيضًا.

أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 و RS7 موديلات 2023

وقامت أودي بتخفيض قدر كبير من العزل من حجرات محرك السيارتين في محاولة لتقليل الوزن، والذي يبلغ الآن 2090 كجم في RS6 و 2065 كجم في RS7 ، وتزعم أودي أن إزالة العزل يجلب معها صوتًا أعلى من المحرك.

 

تبدأ الأسعار الآن من 112,650 جنيها إسترلينيا (134,843 دولارا) لـ RS6 Avant و 116,305 جنيهًا إسترلينيًا (139,218 دولار) لـ RS7 Sportback ، كلاهما يرتفع بمقدار 14,980 جنيهًا إسترلينيًا.

أودي تكشف عن نسخ أقوى من RS6 و RS7 موديلات 2023

تتميز المعدات القياسية الآن بحزمة Park Assist Pack والتي تتألف من شاشة عرض علوية وكاميرا 360 درجة، وستشمل قريبًا حزمة RS Dynamic Pack ، والتي تتضمن سرعة قصوى تصل إلى 174 ميلاً في الساعة، ونظام توجيه رباعي الدفع، وتفاضل Quattro Sport في الخلف المحور.

 

تشمل الإضافات الأخرى التي توفرها المتغيرات الجديدة ألوان الطلاء الجديدة Ascari Blue و Dew Silver غير اللامع واللمسات الداخلية الزرقاء Marcato.

RS6 RS7 RS6 Avant RS7 Sportback Quattro Sport أودي

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