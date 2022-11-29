للاستيراد.. قيمة الوديعة البنكية لـ هيونداي كريتا بالدولار

تعتبر السيارة هيونداي كريتا أحد أشهر سيارات العلامة التجارية هيونداي في منطقة الشرق الأوسط في فئة الكروس أوفر الرياضية، حيث تتميز بتصميمها الشبابي الأنيق، بالإضافة لمجموعة من أحدث وسائل الراحة والرفاهية وأنظمة الأمن والسلامة.

هيونداي كريتا موديل 2022

وتحتل هيونداي كريتا قوائم الترشيحات لاستيراد من الخارج بعد قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

هيونداي كريتا موديل 2022

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة هيونداي كريتا بالدولار بداية بموديل 2019 حتى 2023 وما يعادلها بالجنيه حسب أسعار الصرف الحالية:

هيونداي كريتا موديل 2023 بقيمة 15,214 دولار، ما يعادل 373,451 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022 بقيمة 14,218 دولار، ما يعادل 349,003 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2021 بقيمة 11,683 دولار، ما يعادل 286,777 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2020 بقيمة 10,616 دولار، ما يعادل 260,586 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2019 بقيمة 9,597 دولار، ما يعادل 235,573 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022

أسعار السيارة هيونداي كريتا في مصر:

الفئة الأولى SMART بسعر 550,000 جنيه.

الفئة الثانية SMART /TWO TONE بسعر 553,000 جنيه.

الفئة الثالثة SMART PLUS بسعر 570,000 جنيه .

الفئة الرابعة SMART PLUS / TWO TONE بسعر 573,000 جنيه.

الفئة الخامسة MODERN بسعر 595,000 جنيه.

الفئة السادسة MODERN / TWO TONE بسعر 598,000 جنيه.

الفئة السابعة ADVANCED بسعر 625,000 جنيه.

الفئة الثامنة ADVANCED / TWO TONE بسعر 628,000 جنيه.

هيونداي كريتا موديل 2022

مواصفات سيارة هيونداي كريتا موديل 2022

زودت السيارة هيونداي كريتا موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء دفع امامي، بينما ينتج محركها قوة قدرها 113 حصانا، و 144 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع إمكانية الوصول لسرعة 100 كم/ساعة من نقطة الاستعداد 0 خلال فترة زمنية تستغرق 12.1 ثانية.