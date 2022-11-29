للشراء من الخليج .. قيمة الوديعة البنكية لـ كيا كرنفال بالدولار

تنتمي السيارة العائلية كيا كرنفال لفئة السيارات الرياضية العائلية، وتعتبر من أشهر الإصدارات المخصصة للرحلات والمسافات الطويلة، وذلك بفضل مقصورتها الرحبة بمقصورتها الرحبة التي تتميز بها، بالإضافة لباقة من أحدث التجهيزات والسلامة.

كيا كرنفال موديل 2022

يبحث العديد من المصريين المقيمين في الخارج عن شراء سيارات جديدة بأفضل الأسعار المتاحة واستيرادها لمصر، ويأتي ذلك على خلفية قرار الحكومة المصرية بإلغاء الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المواطنين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

كيا كرنفال موديل 2022

ويتم تحديد قيمة الوديعة المطلوبة لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أو كانت غير معفاة من الرسوم.

ولتحقيق الشروط المطلوبة يجب أن يكون المصري المسافر لديه إقامة لمدة 3 أشهر على الأقل وحساب بنكي مفتوح لنفس المدة.

كيا كرنفال موديل 2022

قيمة الوديعة البنكية الخاصة باستيراد سيارة كيا كرنفال بالدولار بداية من موديل 2019 حتى 2023:

كيا كرنفال موديل 2023 بقيمة قدرها 111,497 دولار.

كيا كرنفال موديل 2022 بقيمة قدرها 104,202 دولار.

كيا كرنفال موديل 2021 بقيمة قدرها 85,620 دولار.

كيا كرنفال موديل 2020 بقيمة قدرها 77,804 دولار.

كيا كرنفال موديل 2019 بقيمة قدرها 70,337 دولار.

أسعار السيارة كيا كرنفال موديل 2022 في السعودية

كيا كرنفال موديل 2022 الفئة الأولى S1 بسعر 145,933 ريال سعودي.

كيا كرنفال موديل 2022 الفئة الثانية L1 بسعر 175,258 ريال سعودي.

كيا كرنفال موديل 2022 الفئة الثالثة L2 بسعر 194,118 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا كرنفال موديل 2022

تعتمد سيارة كيا كرنفال موديل 2022 على محرك من نوع MPI من 6 أسطوانات سعة 3.5 لتر بنزين يولد قوة تصل الى 272 حصان وعزم دوران أقصى للدوران يصل الى 331 نيوتن متر متصل بناقل حركة 8 سرعات أوتوماتيك مع نظام دفع أمامي، وتصل كفاءة استهلاك البنزين 11.6 كم/لتر من خزان بنزين بسعة 72 لتر، ما يعني أن مدى السير بملء الخزان قد يصل 835.2 كيلومتر.