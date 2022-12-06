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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 : ترقية وزيادة مرتبك

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

برج الثور عنيد، لن يفعلوا شيئًا لا يريدون فعله، إنهم بطيئون في تغيير رأيهم لأن التغيير يهدد شعورهم بالاستقرار.

وإليك توقعات برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : وفر وقت لحبيبك

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

سيستمر الأشخاص من حولك في إزعاجك اليوم، سيؤدي حدوث ذلك بشكل متكرر إلى فقدان السيطرة، مما يؤدي إلى تفجير عواطفك بشدة، قد ترغب في البقاء بعيدًا عن الجميع في الوقت الحالي والذي يمكن أن يكون قرارًا جيدًا، خذ وقتًا لنفسك واقضيه وفقًا لذلك، تعرف على الأشياء غير الضرورية التي تؤثر عليك وكيف يمكن الاعتناء بها.

توقعات برج الثور مهنيا

سيبقى الجدول الزمني محمومًا بالنسبة لك، رغم ذلك بمجرد أن تنتهي، ستكافأ ببعض الترقية وزيادة الراتب الذي سيعزز حياتك المهنية في المستقبل.

توقعات برج الثور صحيا

من الناحية الصحية، تبدو الأمور غير مؤكدة، وبالتالي يجب عليك مراقبة صحتك بشكل يومي.

توقعات برج الثور عاطفيا

ستستمر العلاقات الوثيقة في حياتك في الحصول على السعادة والحب من جانبك، ومع ذلك ، فإن تصرفات شخص ما قد تؤذي قلبك بشدة اليوم، ستكون حياة الحب للمتزوجين حديثًا رائعة بشكل مذهل اليوم.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

تحكم في عواطفك حيث قد ينتهي بك الأمر إلى إنفاق أكثر من المطلوب اليوم ، مما يجعلك تندم عليها لاحقًا.

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