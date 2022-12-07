خلال اجتماع المجلس التنفيذي.. محافظ السويس يتخذ قرارات مهمة

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة السويس بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس و الاستاذ خالد سعداوى السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد صفار نائب مدير الامن و العميد أحمد موسى المستشار العسكرى للمحافظة والعقيد رامى سعد مدير عام مكتب المحافظ.

كما حضر المجلس التنفيذى كلا من التائب احمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة أعضاء مجلس الشيوخ ورؤساء الاحياء و مديرى المديريات و القيادات التنفيذية و الأمنية و المصالح الحكومية و الاتحاد الاقليمى للجمعيات الاهلية و المجالس المتخصصة وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة .

و فى بداية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لرجال الشرطة وقيادات مديرية الأمن بالسويس على ادائهم المتميز و قيامهم بواجبهم الوطنى فى حفظ الامن الامان والاستقرار كما قدم المحافظ الشكر لمدير فرع الهيئة العامة لمحو الامية وتعليم الكبار بالسويس لاخلاصها فى العمل والارتقاء بالاداء.

كما رحب اللواء صقر بالمهندس أحمد الطحان مدير عام هيئة الطرق و الكبارى الجديد لفرع السويس .. موجها بتحسين وزيادة معدلات التنفيذ بمشروع تطوير طريق السخنة وطريق الاسماعيلية و سرعة الانتهاء من المرحلة الاولى والبدء في المرحلة الثانية

وخلال الاجتماع أكد المحافظ على رؤساء الاحياء و المرور بمنع عربات الكارو من المرور بالطرق الرئيسية و الكورنيش للحفاظ على المظهر الحضارى للمحافظة ، مشددا علي محاسبة كل من يقوم بالقاء المخلفات والنفايات والقمامة

واشار المحافظ بتشكيل لجان للمرور على الاحياء و متابعة النظافة فى الشوارع و تطبيق الغرامات على المخالفين

كما أكد صقر على رؤساء الاحياء و الصحة و التعليم والاوقاف و الجمعيات الاهلية بضرورة نشر الوعى بين المواطنين بأهمية التطعيم ضد مرض شلل الاطفال و ذلك من خلال حملة التطعيم و التى ستبدأ فى الفترة من 11 ديسمبر إلى 14 ديسمبر و ذلك بالتوعية من خلال المدارس و المساجد و الكنائس كما وجه بتكثيف الدعاية و الاعلان عن الحملة و مناشدة أهالى السويس بالاهتمام بالحملة لحماية ابنائهم ضد المرض

وافق المجلس على انشاء عدد من الوحدات التجارية لخدمة المواطنين بديلا عن الاكشاك غير الحضارية بمدينة التوفيق بحى عتاقة .. والموافقة علي انشاء ورش بديلة عن المحلات و الورش العشوائية بطريق السويس الاسماعيلية.