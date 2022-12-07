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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب إسبانيا أراد الهروب من سحرة البرازيل فسقط في قبضة المغرب

مباراة المغرب واسبانيا
مباراة المغرب واسبانيا

نجح منتخب المغرب في تحقيق الفوز على إسبانيا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي وتأهل أسود الأطلسي إلي ربع نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

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موعد مباراة منتخب المغرب القادمة

ويواجه منتخب المغرب نظيره منتخب البرتغال يوم السبت القادم الموافق 10 ديسمبر من الشهر الجاري ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم.

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منتخب المغرب ينهى مغامرة الإسبان 

لاعبو منتخب اسبانيا أرادوا الهروب من سحرة البرازيل فسقطوا في قبضة منتخب المغرب أسود الأطلس وودعوا كأس العالم 2022 بقطر .

وخسر منتخب اسبانيا بقيادة لويس انريكي في ختام دور المجموعات بكأس العالم 2022 بقطر امام نظيره منتخب اليابان بهدفين مقابل هدف ليواجه نظيره منتخب المغرب . 

خسارة منتخب اسبانيا امام الكمبيوتر الياباني جعلته ثاني مجموعته وجنبته مواجهة كرواتيا ثم البرازيل في مسار ربع النهائي، ويليه الأرجنتين في نصف النهائي ليواجه منتخب المغرب الذي نجح فى ازاحة الماتدور الاسباني خارج كأس العالم 2022 بقطر .  

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منتخب المغرب يحقق رقما قياسيا فى كأس العالم

نجح منتخب المغرب في معادلة رقم نظيره منتخب الكاميرون كونه أكثر منتخب أفريقي بدون خسارة في مباريات متتالية بكأس العالم برصيد 5 لقاءات.

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ 8 بعد الفوز بسداسية مقابل هدف على نظيره سويسرا، ليلاقي منتخب المغرب في دور ربع نهائي كأس العالم.

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انتصار المغرب فرحة لكل العرب 

قال حسن مؤمن مدرب منتخب المغرب السابق، إن تأهل أسود الأطلس إلى دور الثمانية بكأس العالم 2022، فرحة لكل العرب وليس للشعب المغربي فقط، موضحًا أن الطموحات مرتفعة من أجل الوصول لأعلى نقطة.

وأضاف مؤمن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن منتخب المغرب لديه طموح كبير، وهو التتويج بكأس العالم، وإذا لم يفز به في النسخة الحالية، سيكون خطوة نحو التتويج به في المستقبل.

وتابع مدرب المغرب السابق «ماذا ينقص المنتخب العربي أو الإفريقي أن يحلم بالتتويج بكاس العالم؟.. المنتخب المغربي التزم في جميع خطوطه، وهو ما كلل مجهوده بالفوز، بينما صبر المغاربة في المباراة تفوق على الإسبان».

واختتم تصريحاته، أن وليد الركراكي أصبح مُلهم لجميع المغاربة والعرب، وليس للاعبيه فقط، ويمتلك طموحات كبيرة، وهو ما أكده في تصريحاته، بأن المغرب ما زال أمامه الكثير ليقدمه في البطولة، ولن يكتفِ عند هذا القدر بما قدمه.

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