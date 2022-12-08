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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صنع فى دمياط| افتتاح أكبر معرض للأثاث بمدينة نصر اليوم

صدى البلد

يفتتح جهاز تنمية المشروعات اليوم  الخميس معرض "صنع في دمياط" للأثاث في دورته الثالثة للعام الجاري 2022؛ وذلك بقاعة مشاريع مصر بأرض المعارض في مدينة نصر، بمشاركة عشرات العارضين من صناع الأثاث الدمياطي ذائع الصيت.

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وينظم جهاز تنمية المشروعات برئاسة الأستاذة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز، المعرض بالتنسيق والتعاون مع محافظة دمياط، خلال الفترة من 8 إلى 17 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة معارض بدأ الجهاز في تنظيمها منذ عام 2016 لدعم صناع الأثاث المصريين ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، وقد حققت تلك السلسلة من المعرض نجاحات متوالية منذ انطلاقها.

 

ويقدم العارضون في هذه الدورة عروضا مميزة وتخفيضات على الأسعار حيث يمكن للجمهور شراء أربع غرف بتكلفة تبدأ من 65 ألف جنيه تشمل غرفة نوم وغرفة سفرة وأطفال وركنة كما يضم المعرض تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مبهرة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان محافظتي القاهرة الكبرى والجيزة وباقي المحافظات المجاورة لزيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطى بأسعار مناسبة للجميع.

 

وجدير بالذكر أن هذه الدورة من معرض "صنع في دمياط" للأثاث يشارك فيها 74 عارضا من بينهم 36 عارضا تلقوا خدمات مالية وغير مالية من جهاز تنمية المشروعات و11 عارضا من مدينة دمياط للأثاث و11 عارضا من الغرفة التجارية بدمياط وعدد من العارضين من اللجنة النقابية للعاملين بصناعة الأثاث بدمياط وعدد من العارضين من الجمعيات الأهلية بالمحافظة.

نيفين جامع جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات الغرفة التجارية ارض المعارض

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