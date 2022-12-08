عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 8ديسمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي: 

 

سعر الدولار: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

سعر الريال السعودي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع، 

 

سعر الريال 

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 6.51جنيه للشراء و6.53جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 6.67جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع .


سعر صرف الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي نحو 63.33جنيه للشراء 65.15جنيه للبيع  .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 34.08جنيه للشراء و34.65جنيه للبيع .

الريال سعر الدولار سعر الريال السعودى العملات الاجنبية الدينار الكويتي الدرهم الاماراتى سعر الدينار الكويتي سعر اليورو الجنيه المصري الريال السعودى مقابل الجنيه العملات العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أعظم صيغ التسبيح في الليل والنهار .. 5 كلمات تحصد بها ألف حسنة

لا تغيير حاليا.. السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على العاملين الأجانب

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ