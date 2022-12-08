أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الخميس 8ديسمبر 2022، في منتصف تعاملات الأسبوع.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية كالتالي:

سعر الدولار: 24.53 جنيه للشراء، و 24.60 للبيع.

سعر اليورو: 25.97 جنيه للشراء، و 26.06 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني: 30.17 جنيه للشراء، و 30.27 للبيع.

سعر الريال السعودي: 6.52 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.

سعر الدينار الكويتي: 79.94 جنيه للشراء، و 80.29 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 6.67 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع،

سعر الريال

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 6.51جنيه للشراء و6.53جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 6.67جنيه للشراء و6.68 جنيه للبيع .



سعر صرف الدينار البحريني

ووصل سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي نحو 63.33جنيه للشراء 65.15جنيه للبيع .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصرى مستهل تعاملات الخميس فى البنك الأهلي 34.08جنيه للشراء و34.65جنيه للبيع .