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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

سعرها خيالي.. شاهد
سعرها خيالي.. شاهد أغلى فاكهة أناناس في العالم

يعتبر الأناناس مصدرًا غنيًا بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والمعادن مثل المنجنيز والبوتاسيوم، فهو واحد أكثر الفواكه المفيدة للصحة خاصة في فصل الشتاء، لكن، هل تعرف أغلى نوع أناناس في العالم؟ ستتفاجأ بمعرفة سعره.

وفقًا لتقرير صادر عن بي بي سي، فإن اسم نوع الأناناس الغالي الثمن هو هيليجان، وترجع تسميته بهذا الاسم للحديقة التي يزرع فيها في كورنوال بـ إنجلترا.

سعر أغلى أناناس في العالم 

يكلف الأناناس حوالي 1000 جنيه إسترليني (ما يزيد عن 30 ألف جنيه و600)، ويستغرق إنتاج محصول واحد من هذا الأناناس حوالي عامين إلى 3 أعوام.

ووفقًا لأحد مواقع الويب، تم إحضار الأناناس إلى بريطانيا عام 1819، في ذلك الوقت، سرعان ما أدرك البستانيون أن المناخ في البلاد لم يكن جيدًا لزراعة الأناناس.

لذلك توصل البستانيون هنا إلى فكرة وقاموا بإنشاء أواني خشبية خاصة على شكل حفرة وإضافة إمدادات جديدة من السماد الفاسد وسخان احتياطي لتغذية محاصيل الأناناس.

تعمل هذه الحرارة على تسخين الهواء الذي يدخل الحفر من خلال ثقوب في الجدران.

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