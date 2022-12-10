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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نبيلة عبيد تتذكر الراحل مفيد فوزي : هيوحشني كلامك

صدى البلد

تذكرت نبيلة عبيد الراحل مفيد فوزي و نشرت فيديو من  أحدي حوراتة  عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

و علقت نبيلة عبيد علي الفيديو قائلة : ربنا يرحمك يا استاذ مفيد...كنت نعم الصديق و الأخ، حيوحشني كلامك....الله يرحمك.

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ورحل عن عالمنا الكاتب الكبير مفيد فوزى بعد رحلة طويلة مع المرض  صباح أمس الأحد، داخل إحدى المستشفيات الخاصة، حيث ودعه عدد كبير من الكتاب والإعلاميين والوزراء عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماع، ووكتب ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزى عبر خاصية الاستورى على موقع انستجرام قائلة: "بابا راح السما.. وصلاة الجنازة في كنيسة المرعشلى اليوم الاحد الساعة 12 ظهرا، والعزاء بكرة في نفس الكنيسة من الساعة 6 مساء".

 

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