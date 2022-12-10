نحتاج وقفة للحد من الزيادة السكانية.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في السويس

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم عددا من المشروعات بمحافظة السويس، تشمل مشروعات البنية الأساسية والإسكان والصحة والطرق، ورافقه عدد من الوزراء منهم التنمية المحلية والعدل والإسكان والصحة، ومن خلال التقرير التالي نستعرض لكم أبرز تصريحاته التي جاءت في هذا الصدد:



مدبولي: افتتاح المركز التكنولوجي بالسويس يساهم في تقليل الفساد



قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ، إن افتتاح المركز التكنولوجي في ميدان عام المحافظة الجديد يعد ضمن خطة رقمنه الخدمات ، والتحول التكنولوجي ، لتقليل التعامل المباشر ما بين المواطن والموظف ، ودرء أي فرصة للفساد .

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي ، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تحدث صباح اليوم مع عدد من نواب مجلس الشيوخ والنواب ، للاستماع لطلاباتهم الخاصة بتطوير المحافظة .

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسير وفق تطوير العديد من المدن السكانية بالمحافظة وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي .



كـ الأسمرات وبشائر الخير.. مدبولي: تطوير 18 منطقة بمحافظة السويس وإنشاء حي سكني



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه قام بتفقد عدة مناطق متطورة في محافظة السويس، متابعا: لدينا 17 منطقة على وشك الانتهاء من تطويرهم خلال الشهور القليلة القادمة.

وأكمل" رئيس الوزراء"أنه سيتم العمل على تطوير 18 منطقة أخرين، وبالفعل تم تخصيص مبلغ مالي لهم بالإضافة إلى مناطق تطوير بعض المناطق العشوائية.

واسترسل: سنقوم ببناء حي سكني ومن ثم سنقوم بنقل المواطنين إليه، مثلما حدث في الاسمرات وبشائر الخير.

ولفت إلى أنه تفقد المدينة الرياضية والمستشفى الطبي الرياضي، المتخصص في إجراء العمليات الجراحية للرياضيين، وتفقدنا محطة صرف حي منطقة الزراير التي كانت متهالكة ومتوقفة وتعمل بنسبة 45 ألف متر مكعب، وأصبحت طاقتها تصل إلى 180 ألف متر مكعب ومستمرة لمدة 25 سنة قادمة.



مدينة طبية متكاملة.. رئيس الوزراء: مجمع السويس مخصص لخدمة محافظات إقليم القناة



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مجمع السويس الطبي الذي وجه بإنشائه الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر مدينة طبية متكاملة منشأة على غرار القصر العيني في القاهرة ومستشفى الدمرداش ومجمع مستشفيات عين شمس، موضحا أن المستشفى قوامها 430 غرفة منهم أكثر من 110 غرفة رعاية مركزة و16 غرفة عمليات وحضانات وأجهزة غسيل كلوي.

وأكد “مدبولي” في كلمته بمؤتمر صحفي أذاعته فضائية اكسترا نيوز، خلال زيارته السويس أن المجمع مخصص لخدمة محافظات إقليم قناة السويس.





مدبولي: نحتاج وقفة حقيقة من المواطنين للحد من الزيادة السكانية



أكد أن الدولة تعمل حاليا على استراتيجية تنمية الأسرة المصرية ، مشيرا إلى أن المشروع تمت مناقشته مع وزير الصحة .

وتابع أن هناك متابعة كبيرة لمنظومة تنظيم الأسرة المصرية ، موضحا أنه من حق كل أسرة مصرية أن يكون أولادها بصحة جيدة .

ولفت إلى أن التخطيط يتضمن تحديد عدد أفراد الأسرة المصرية ، منوها بأن الدولة تحتاج لوقفة حقيقة من مواطنيها لمشكلة الزيادة السكانية .



رئيس الوزراء عن الزيادة السكانية: مفيش دولة غنية تقدر تتحمل العبء دا



أكد مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء على أهمية تخطيط مشكلة الزيادة السكانية، متابعا: حجم الضغط الهائل على الدولة المصرية، نتيجة الأزمة السكانية عبء كبير.

وأكمل : " مفيش دول متقدمة وغنية تستطيع أن تتعامل مع هذا الكم من الضغط"، متابعا: نحن بحاجة إلى تعويض ما حدث الفترة السابقة من ضغط سكاني وتوفير فرص عمل ومعيشة كريمة.

واسترسل: نحتاج إلى وقفة لفترة زمنية للإعلان عن خطة واضحة لتخفيض الزيادة السكانية لفترة قليلة، حتى نستطيع تحفيف العبء والضغط الواقع على الدولة، من أجل توفير الأمور الحياتية للمواطنين والنشء الجديد.

وأضاف: تخفيض الزيادة السكانية والعمل عليها سيساهم في شعور المواطن بما يحدث داخل الدولة من تقدم وتطور، مشددا على أهمية تعاون الشعب مع القيادة السياسية للعمل يد بيد في حل تلك الأزمة.