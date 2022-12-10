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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الطبيب المعالج لضحية تحدي «إرمي صاحبك»: اللعبة خطيرة تؤدي للشلل أو الوفاة مباشرة|فيديو

صدى البلد

قال الدكتور بيشوي نبيل، الطبيب المعالج للطالب ضحية تحدي "إرمي صاحبك"، إنه تم استلام حالة الطالب أحمد خالد بعد قدومه للمستشفى في سيارة الإسعاف وكان يرتدي رقبة واقية لسند الرقبة وكان يشتكي من عدم قدرته على تحريك الطرفين السفليين والاحساس فيهم كان ضعيفاً أيضًا.

وأضاف "بيشوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان، على فضائية "القاهرة والناس" مساء السبت، أنه بمراجعة التاريخ المرضي للطالب أوضح الأهل أن الطالب أحمد خالد كان يلعب لعبة "إرمي صاحبك" وأحد الأهالي أوضح لهم الفيديو الخاص باللعبة المنتشرة في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه بعد عمل الإسعافات الأولية تم عمل أشعة أظهرت بوجود كسر في الفقرة العنقية وهو سبب التأثير على القناة العصبية، ونتيجة لذلك كان هناك ضعف في الإحساس والحركة في قدمه الاثنين".

وتابع: "الطالب أحمد خالد خضع لجراحة عاجلة في نفس اليوم وحاليًا قيد العلاج وحالته مستقرة وبدأ يحدث له تحسن طفيف ونتمنى أن يتماثل أكثر للشفاء"، موضحًا أن مثل هذه الإصابات في العمود الفقري تختلف درجات التحسن فيها، وفي حالات يحدث لها إعاقة أو شلل أو التحسن التدريجي وحالات تعود لطبيعتها ولكن حاليًا سنظل منتظرين لما يحدث له".

وأكد: "الإصابة التي تعرض لها الطالب أحمد خالد شديدة وهناك حالات لا تنجو منها، والطالب أحمد خالد وقع على دماغه بعد القاء أصدقائه له وسقط بجسم كله على الرقبة ما أدى لكسر في الفقرة العنقية وهناك حالات تحدث لها قطع كامل في الحبل الشوكي تؤدي للوفاة مباشرة".

 

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