عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم.. وأرخص هواتف سامسونج في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

حصاد 2022.. احذر تجاهلها.. أهم إعدادات لحماية بياناتك في فيسبوك


دائما ما يواجه تطبيق فيسبوك Facebook انتقادات عديدة بسبب عدم الحفاظ على حماية بيانات مستخدميه، مثل ذلك الذي حدث في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، كما واجه أيضا مستخدمو 533 مليون حساب تسريب لبياناتهم الشخصية على مواقع الدراك ويب، بالإضافة إلى بيع هذه البيانات لشركات الإعلانات.

 

حصاد 2022.. أرخص هواتف سامسونج في السوق المصري لمحدودي الدخل


يفضل الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد شراء هواتف سامسونج نظرا لمواصفاتها المتميزة، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية فإن عملية شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة أصبحت مشكلة بالنسبة لكثيرين.

 

حفاظا على بياناتك .. إعدادات يجب تفعيلها في متصفح جوجل كروم


تعد الخصوصية أولوية قصوى بالنسبة لمطوري المتصفحات، ولكن قد لا تكون الإعدادات الافتراضية لمتصفحاتنا قوية كما نريد، خاصة في وقف تتبع شركات الإعلانات لبياناتك الشخصية وأيضا الاختراقات المتعددة؛ وواحدة من أفضل الطرق وأسهلها للبدء هي تعديل بعض إعدادات المتصفح الخاص بك.

 

إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم


هنأ إيلون ماسك، رجل الأعمال، وثاني أغنى شخص في العالم، منتخب المغرب، على فوزه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العام لكرة القدم 2022، والمقام في دولة قطر.

 

افعلها فورا.. ميزة في هواتف آيفون تخبرك إذا تم اختراق كلمة مرورك


تعد كلمات المرور هي الحائط المانع لاختراق معظم الحسابات، ومع ذلك، فإن اختراق كلمات المرور يعد أمرا شائعا نظرا لضعف كلمة المرور أو استخدامها مع أكثر من حساب، حيث تمثل الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستخدمون ما يكثر عن 80 % من أسباب الاختراق.

 

تسريبات تكشف البديل الرخيص لهاتف سامسونج Galaxy S23


كشفت عدد من التقارير خلال الفترة الماضية، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشباب بسعر مناسب، حيث سيكون الهاتف بديلا لرائد سامسونج القادم Galaxy S23.


سامسونج تطلق تحديث أندرويد 13 لـ Galaxy M13 5G


أعلنت علامة “سامسونج” الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن إطلاقها تحديث أندرويد 13 لهاتفها Galaxy M13 5G، مع التحديثات الأمنية الجديدة الخاصة بشهر نوفمبر المنصرم.


ميزة جديدة في واتساب هتخليك تبعت رسايل سرية


أعلنت خدمة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، عن تطوير ميزة خصوصية جديدة، ستمكن المستخدمين قريبا إرسال رسائل نصية تعرض لمرة واحدة فقط.

 

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا واتساب السوق المصري فيسبوك WhatsApp Facebook جوجل سامسونج الإختراق منتخب المغرب شركة سامسونج إيلون ماسك فضيحة كامبريدج أناليتيكا هواتف سامسونج جوجل كروم متصفح جوجل كروم شراء هاتف ذكي شراء هواتف سامسونج شركات الاعلانات ارخص هواتف سامسونج كامبريدج أناليتيكا أحدث التقنيات فيسبوك Facebook اختراق كلمة مرور ارخص هواتف سامسونج في السوق المصري نصف نهائي كأس العالم ضعف كلمة المرور حصاد 2022 نهائي كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري الآن.. الذهب يتراجع بقوة ومفاجأة في عيار 21

حقيقة اعتزال رونالدو كرة القدم نهائيا

أحضروه من المدرجات وطردوه.. ماذا فعل المشجع الإنجليزي في مونديال قطر؟

أرجوكم .. نداء عاجل من وزير التموين بشأن المجمعات الاستهلاكية | فيديو

السبب الحقيقي وراء إيقاف عمر كمال عن الغناء والتحقيق معه في الموسيقيين

فيه كلام | عمرو أديب يفجر مفاجأة عن رونالدو .. فيديو

ماتوا في حضن بعض حاملين كتاب الله.. تفاصيل وفاة 3 أطفال أشقاء بالقليوبية

أحمد حسن : صفقة الزمالك الجديدة لأول مرة أمام بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

واشنطن تعتزم إرسال وفد رفيع إلى الصين للوفاء بوعد قطعه بايدن وشي

القنوات الناقلة لنصف نهائي كأس العالم.. المغرب ضد فرنسا والأرجنتين أمام كرواتيا

لتقليل المخاطر.. 6 أطعمة غنية بالبروتين مفيدة لمرضى السكري

عواقب قول حسبي الله ونعم الوكيل على الظالم.. داعية يوضح

سعر عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 11-12-2022

بعد استقرار دام 10 أيام.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى يجب التخلص من سموم الكبد؟ نظام غذائي للتنظيف

التوتر وعدم الراحة.. أضرار تناول الأطعمة المجمدة على الجسم

ارتعاش العين مؤشر لثلاثة أمراض خطيرة.. الأسباب وطرق العلاج

بالطبل والزغاريد..أهالي الصاغة في الزقازيق يحتفلون بتأهل منتخب المغرب

فيديو

فيديو قديم كشف الحقيقة.. وفاة ملكة جمال لبنان «زينة ترحيني» في ظروف غامضة|شاهد

بعد إنجاز المغرب.. تعرف على سر احتكار المدربين الوطنيين للقب المونديال |فيديو

فرص عمل للمصريين بالكويت .. اعرف التفاصيل

اللي جاي أحلى.. نجوم الرياضة والفن يحتفلون بتأهل منتخب المغرب لنصف نهائي المونديال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

القنديل والعلم

نجاة عبد الرحمن

من الشعب السوداني .. شكرًا مصر

إلهام أبو الفتح

الشتاء خطر على مرضى السكر

أحمد نجم

اضبط أعصابك قبل ساعتك

إبراهيم شعبان

العبرة والخلود.. لماذا عاش نجيب محفوظ ؟

د. صلاح زيدان

حصوات الكُلى

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ