أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يهنئ منتخب المغرب بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم.. وأرخص هواتف سامسونج في السوق المصري

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



دائما ما يواجه تطبيق فيسبوك Facebook انتقادات عديدة بسبب عدم الحفاظ على حماية بيانات مستخدميه، مثل ذلك الذي حدث في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، كما واجه أيضا مستخدمو 533 مليون حساب تسريب لبياناتهم الشخصية على مواقع الدراك ويب، بالإضافة إلى بيع هذه البيانات لشركات الإعلانات.



يفضل الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد شراء هواتف سامسونج نظرا لمواصفاتها المتميزة، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية فإن عملية شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة أصبحت مشكلة بالنسبة لكثيرين.



تعد الخصوصية أولوية قصوى بالنسبة لمطوري المتصفحات، ولكن قد لا تكون الإعدادات الافتراضية لمتصفحاتنا قوية كما نريد، خاصة في وقف تتبع شركات الإعلانات لبياناتك الشخصية وأيضا الاختراقات المتعددة؛ وواحدة من أفضل الطرق وأسهلها للبدء هي تعديل بعض إعدادات المتصفح الخاص بك.



هنأ إيلون ماسك، رجل الأعمال، وثاني أغنى شخص في العالم، منتخب المغرب، على فوزه التاريخي بالوصول إلى نصف نهائي كأس العام لكرة القدم 2022، والمقام في دولة قطر.



تعد كلمات المرور هي الحائط المانع لاختراق معظم الحسابات، ومع ذلك، فإن اختراق كلمات المرور يعد أمرا شائعا نظرا لضعف كلمة المرور أو استخدامها مع أكثر من حساب، حيث تمثل الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستخدمون ما يكثر عن 80 % من أسباب الاختراق.



كشفت عدد من التقارير خلال الفترة الماضية، أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف جديد مخصص للفئة المتوسطة والشباب بسعر مناسب، حيث سيكون الهاتف بديلا لرائد سامسونج القادم Galaxy S23.



أعلنت علامة “سامسونج” الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن إطلاقها تحديث أندرويد 13 لهاتفها Galaxy M13 5G، مع التحديثات الأمنية الجديدة الخاصة بشهر نوفمبر المنصرم.



أعلنت خدمة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp، عن تطوير ميزة خصوصية جديدة، ستمكن المستخدمين قريبا إرسال رسائل نصية تعرض لمرة واحدة فقط.