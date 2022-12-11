حصاد 2022.. أرخص هواتف سامسونج في السوق المصري لمحدودي الدخل

يفضل الكثير من مستخدمي هواتف أندرويد شراء هواتف سامسونج نظرا لمواصفاتها المتميزة، ولكن مع ارتفاع أسعار الهواتف الذكية فإن عملية شراء هاتف ذكي بمواصفات جيدة أصبحت مشكلة بالنسبة لكثيرين.

وتخصص عدد من شركات الهواتف الذكية، ومن بينها شركة سامسونج عددا من الفئات المخصصة لمحدودي الدخل والشباب، تجمع بين الإمكانات المتميزة، وأيضا السعر الرخيص، حيث تقدم هذه الهواتف كاميرا وشاشة بإمكانات كبيرة بالإضافة إلى أداء جيد وبطارية بسعة كبيرة.

وفيما يلي نعرض عددا من أرخص هواتف سامسونج التي يمكنك شرائها في 2022 :

هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core، على شاشة عالية الدقة من نوع PLS TFT LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، وتأتي الشاشة بتصميم Infinity-V، مع نوتش على شكل قطرة ماء، مع كاميرا خلفية واحدة تضم مستشعر رئيسي بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب رقمي يصل إلى 4x وفتحة عدسة f / 2.0، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، مع سعة 2 و 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة 32 و 64 جيجابايت من سعة التخزين، مع قابلية للتوسيع حتى 1 تيرابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، وبطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، يتم شحنها عبر منفذ microUSB، ويتمتع الهاتف بتقنية الصوت المحيطي Dolby Atmos.

السعر

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصري من حوالي 3 آلاف و 700 جنيه، علما بأن السعر يختلف وفقا للنسخة وأيضا من متجر لآخر.

هاتف سامسونج Galaxy A02

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A02 بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع LCD بجودة +HD، مع نوتش على شكل ثقب فى أعلى منتصف الشاشة، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 13 و 2 ميجابيكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل لتصويرالسيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A02 بمعالج من نوع MediaTek’s MT6739W من شركة ميدياتيك، بذاكرة وصول عشوائية 2 و 3 و4 جيجابايت رام، مع 32 و 64 جيجابايت من سعة التخزين، وبطارية 5000 مللى أمبير، تدعم الشحن بقوة 7.5 واط من خلال منفذ شحن من نوع microUSB، وشريحتين.

السعر

ويتراوح سعر هاتف سامسونج Galaxy A02 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 4 آلاف جنيه إلى 4 آلاف و 500 جنيه مصري، ويمكنك الاضطلاع على هذا الرابط ، لسعر 4 آلاف و 400 جنيه،علما بأن السعر يختلف من متجر لآخر بالإضافة إلى السعر يختلف أيضا حسب نسخة الهاتف نفسه.

هاتف سامسونج Galaxy A03s

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03s ، بشاشة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض HD+، مع نوتش على شكل قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز، مع مستشعر للبصمة على جانب الهاتف، وكاميرا ثلاثية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 13 ميجابكسل، وأخرى ماكرو دقة 2 ميجا بكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية دقة 5 ميجابكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03s، بمعالج ثماني النواة Helio P35، من شركة ميديا تك، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجا بايت، وبطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

السعر

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A03s في السوق المصري من حوالي 4 آلاف و 800 جنيه، علما بأن السعر يختلف وفقا للنسخة وأيضا من متجر لآخر.

هاتف سامسونج Galaxy M02

وجاء هاتف سامسونج Galaxy M02 ، بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، وبجودة عرض + HD ، مع نوتش بتصميم Infinity-V على شكل قطرة ماء، مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 5 ميجابيكسل، مع كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED، مع 4 خيارات لونية هي: الأسود والرمادي والأزرق والأحمر.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy M02 ، بواسطة معالج من نوع MT6739W SoC من إنتاج شركة ميدياتك، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 2 و 3 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، قابلة للتوسعة حتى 1 تيرابايت عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية microSD، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، يتم شحنها عن طريق منفذ microUSB.

السعر

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy M02 في السوق المصري في حدود 4 آلاف جنيه، علما بأن السعر يختلف وفقا للنسخة وأيضا من متجر لآخر.