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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر رخيص وإمكانيات كبيرة .. مواصفات سامسونج جالاكسي تاب A| صور

ساموسنج جالاكسي تاب
ساموسنج جالاكسي تاب A

 

تقدم  سامسونج  جهازها اللوحي Galaxy Tab A‏ بأسعار معقولة وإمكانيات تجعلك تقوم بمهام متعددة عليه في آن واحد بمنتهى السلاسة والمرونة مع لغة تصميم عصرية وسمك لا يزيد عن 7.5 مم.

ساموسنج جالاكسي تاب A 

وفقا لموقع gsmarena التقني يعمل جهاز  سامسونج  جالاكسي تاب A بنظام تشغيل أندرويد 9 يمكن ترقيته إلى 11 مع واجهة مستخدم One UI 3.0 و وزن إجمالي 469 جرام، أما الشاشة من نوع TFT LCD وحجمها 10.1 بوصة مع درجة سطوع 224 شمعة.

ساموسنج جالاكسي تاب A 

يأتي هاتف Galaxy Tab A مع معالج Exynos 7904 تكنولوجيا 14 نانو ثماني النوى مع معالج رسومات جرافيك Mali-G71 MP2 وبطارية من مادة ليثيوم بوليمر 6150 مللي أمبير.

الجهاز اللوحي من  سامسونج  يقدم كاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابيكسل فتحة عدسة f/2.0 مع التقاط صور بانورامية وتصوير فيديو بجودة 1080 بيكسل، بينما كاميرا السيلفي بدقة 5 ميجابيكسل مع فتحة عدسة f/2.2.

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يتوفر الجهاز اللوحي ساموسنج جالاكسي تاب A بعدة ألوان جذابة ،الفضي والذهبي والأسود كما أنه يتميز بالتصميم المعدني موحد اللون ومن مميزاته أنه يأتي بنظام صوت ثلاثي الأبعاد ليضفي لك جوا من المرح من خلال نظام السماعات المزدوجة وبالتالي يمكنك الاستمتاه بكل الأغاني المفضلة لك على Spotify بصوت ثلاثي الأبعاد أكثر واقعية  مع الصوت المحيطي من Dolby Atmos، كل هذه الممزيات بسعر  يبدأ من 12 ألف جنيه مصري.

ساموسنج جالاكسي تاب A 
سامسونج جالاكسي تاب A سامسونج جالاكسي تاب A أندرويد أندرويد 9 Galaxy Tab A

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