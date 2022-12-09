إذا كنت من أصحاب ساعة جلاكسي 5 أو 4.. سامسونج تطلق تحديثا لها

بالتزامن مع بدء كشف شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عن تحديثات لمعظم هواتفها الذكية تشكل أندرويد 13، قررت طرح تحديثات لساعاتها وعلى رأسها Galaxy Watch 5 و Galaxy Watch 4.

وبحسب موقع “droid-life" التقني، ستبدأ التحديثات هذا الأسبوع لإصدارات الساعتين كاملة سواء كانت “واى فاى” أو “شريحة اتصال”، والتى ستوفر عدة تحسينات من شأنها تطوير تجربة الإستخدام.

لكي تحصل على التحديث عليك الذهاب إلى الإعدادات الخاصة بتطبيق الساعة “ Galaxy Wearable”، واضغط على إعدادات الساعة، ثم تحديث نظام الساعة، وقم بتشغيله.

يذكر أن سامسونج تستعد لإطلاق هاتف جالاكسي M04 في 9 ديسمبر، الساعة 12 ظهرًا بالتوقيت المحلي للهند؛ بعد حملة إعلانات استمرت عدة أشهر.

يأتي هذا الإعلان من قبل موقع أمازون Amazon.in في الهند، بعدما أعلنت عن توافر الهاتف الذكي على منصتها فور الكشف عنه رسميا، وأرفقت مع الإعلان ومواصفات سامسونج جالاكسي M04، ومنها زر تنبيه وذلك حتى تتلقى الحسابات التي نقرت على الزر إشعارات حال وصول المنتج إلى المنصة، لأولئك الذين يتشوقون في أن يتم إعلامهم بإطلاق الهاتف الذكي في الهند.