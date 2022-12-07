سامسونج تطلق تحديث أندرويد 13 لهاتفي جلاكسي A22 و A23

أطلقت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم تحديث أندرويد 13 الجديد، وكذلك واجهة المستخدم OneUI 5.0 لهاتفيها Galaxy A22 و A23 حول العالم.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، كان هاتف Galaxy A22 يعمل أولاً بواجهة مستخدم OneUI 3.1 مع أندرويد 11، ثم حصل على ترقية لواجهة OneUI 4.0 وأندرويد 12 فى عام 2021.

اذا كنت تريد فى تحميل التحديث حالياً فهو متاح فى روسيا وألمانيا ولاحقاً لباقي أوروبا، وكذلك بلدان العالم بشكل تدريجي.

يذكر أن سامسونج كانت قد طرحت تحديثها لجهازين آخرين وهما Galaxy A52s 5G و Galaxy M62، ولاحقاً سيكون من نصيب Galaxy A52 و A53، ضمن إصدار البرنامج الثابت الجديد A528NKSU1DVK2، والذي يجلب معه مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022، ويبلغ حجم تنزيل ملف الترقية حوالي 2 جيجابايت.

كذلك يتلقى هاتف سامسونج Galaxy M62 البرنامج الجديد في بعض الدول من بينها ماليزيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفيتنام، ويأتي الإصدار الجديد تحت اسم M625FXXU2CVK2 وهو يجلب معه أيضًا مستوى تصحيح الأمان لشهر نوفمبر 2022.