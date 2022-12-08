بـ 2500 جنيه.. تسريبات عن أرخص موبايل قادم من سامسونج

تستعد شركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية لإطلاق هاتفها الجديد Samsung Galaxy M04 يوم 9 ديسمبر.

وجاء هذا التسريب، من قبل أمازون الهند؛ منذ أن أنشأت صفحة ترويجية لـ هاتف سامسونج Galaxy M04 على موقعها على الويب، مع وجود “زِرَ خاص" لإعلام الذين يرغبون في أن يعلموا عن إطلاق الهاتف الذكي، بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني.

وتكشف هذه الصفحة على أمازون عن تصميم هاتف سامسونج Galaxy M04 والمواصفات الرئيسية وخيارات الألوان. حيث يحتوي الهاتف الذكي على شاشة عرض بنوتش وكاميراتين في الخلف.

وسيأتي الهاتف باللونين الأسود والأخضر مع ذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.

سيحصل هاتف سامسونج Galaxy M04 على ترقيات نظام التشغيل لمدة عامين ، ولكن لا يوجد تأكيد رسمي بشأن ما إذا كان سيعمل بنظام Android 12 أو Android 13.

لكن تتوقع التسريبات من Geekbench و Google Play Console ، أنه سيعمل بنظام التشغيل Android 12.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف سامسونج بمعالج نوع Helio G35 SoC مقترنا ب 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام .

وبحسب التسريبات سيأتي سعر هاتف Galaxy M04 بين 97 و 109 دولار أمريكي (أي حوالي 2500 جنيه).