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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض ميتسابش.. خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip 3

عرض ميتسابش..خصم
عرض ميتسابش..خصم 5000 جنيه على موبايل سامسونج Galaxy Z Flip

على الرغم من انتهاء البلاك فريداي إلا أنه تستمر بعض المواقع بإجراء العروض أونلاين في شهر ديسمبر احتفالا بالسنة الجديدة، ومن أفضل هذه العروض التي شاهدناها هي عرض على هاتف سامسونج القابل للطي Samsung Galaxy Z Flip 3.

 

فيقيم موقع أمازون Amazon الأمريكي خصم على هاتف سامسونج للإصدار سعة 128 جيجابايت بقيمة 200 دولار أمريكي (أي ما يقرب من 5000 جنيه مصري)، ليصل سعره بعد الخصم إلى  700 دولار أمريكي (أي حوالي 17 ألف جنيه مصري ).

 

ويمكن الحصول على الهاتف عبر هذا الرابط، حيث يقوم موقع أمازون الأمريكي بالشحن إلى مصر.
 

مميزات هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Flip 3

 

يعمل هاتف سامسونج Galaxy Z Flip 3 بمعالج كوالكوم القوى من نوع Snapdragon 888، بدقة تصنيع 5 نانومتر، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

 

ويضم هاتف Galaxy Z Flip 3 من سامسونج، شاشة من نوع Super AMOLED، والتي تستخدم زجاج  UTG من النوع السميك، وتصبح الشاشة بقياس 6.7 بوصة  عند فتحها بشكل طولي وتصل لنصف هذا الحجم عند إغلاق الهاتف، وتدعم سرعة تحديث 120 هرتزا، ومحمية بطبقة زجاج Gorilla Glass Victus.

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كما يحتوي هاتف سامسونج Galaxy Z Flip3، على شاشة خارجية بقياس 1.9 بوصة من نوع Super AMOLED لعرض الاشعارات وبعض المعلومات.

 

ويحزم هاتف سامسونج Galaxy Flip 3، بطارية بقوة 3300 مللى أمبير، يدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.

 

وزودت سامسونج هاتف Galaxy Flip 3 بكاميرا ثنائية بعدسات بدقة 12 ميجابكسل للرئيسية والواسعة، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

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